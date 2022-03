Do Himálaje jsme jezdili po zemi, vzpomíná guru českých horolezců

Proč člověk začne lézt po skalách?

U mne to byla úplná náhoda. Na gymplu jsme vyrazili na tramp, kde jsme se opili a poprali. Průšvih! Málem mne vyhodili ze školy. Řekl jsem si, že si raději najdu nějakou jinou aktivitu v přírodě. Další náhodou jsem zajel do Příhraz a potkal tam horolezce. Jeden z nich byl Pražák a vzal mne lézt do Šárky. Zalíbilo se mi to a od roku 1964 jsem na skalách trávil snad každý víkend.

Stěnu, kterou se rozhodnete vylézt, si dneska můžete detailně prohlédnout na internetu. My měli jen pohlednici s nekvalitní fotkou. Petr Schnabl