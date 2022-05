Jistě, tak jako v zimě s lyžemi i v létě se můžete po mnohých horských vyhlídkách vozit lanovkami, ale byla by to věčná škoda. Nazujte pohorky a vydejte se poznat evropské hory skutečně zblízka. Věřte, stojí to za tu trochu námahy a nepohodlí. Redaktor magazínu Víkend DNES vám představí tři výlety, při kterých poznáte hory úplně jiným způsobem.