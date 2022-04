Žijeme si jako prasata v žitě, přesto si pořád stěžujeme, říká cestovatel

Kdy jste vyrazil poprvé do světa?

Když mi byly dva roky, rodiče mne vzali na několik měsíců do Holandska. Táta tam jako parazitolog pracoval. Pamatuji si, jak mne veze na kole podél kanálů, projíždíme čtvrtí červených luceren. „Proč jsou ty ženy tak málo oblečené?“ ptal jsem se ho. Už si nepamatuji, co mi tehdy odpověděl. V mých čtyřech letech jsme se vypravili do Chorvatska, kde se tehdy válčilo. Rodiče se těšili na pláže bez turistů. Vzpomínám, jak na ni přiletěl vrtulník, ze kterého vyskákali vojáci se samopaly. Asi se přiletěli jen vykoupat, ale máma tehdy křičela, že se tam už nebudeme opalovat ani minutu.

Pro mne bylo vždy na prvním místě cestování. Experimentovat se sexem se dá všude. Teoreticky i v Číně, i když jsem to bohužel nezkoušel. Mladý kluk na cestě zažije bezpočet nových věcí.