Zanzibarská hakuna matata. Životní zážitek autem i pěšky

Když projíždím Bububu, stále na mě lidé křičí: „Pole, pole!“ Ve svahilštině to znamená „pomalu, pomalu“, ale také „omlouvám se“. V Bububu tedy netuším, zda jedu příliš rychle, nebo zda se mi někdo omlouvá za to, že mi skáče pod auto. Nic nezkazíte, když v podobné situaci odpovít: „Hakuna matata.“ Což lze přeložit jako „žádný problém“ nebo „v pohodě“. Svahilská fráze hakuna matata je známá po celém světě a vsadím se, že ji znáte i vy, pokud jste ovšem vyrůstali v osmdesátých letech minulého století jako vaši rodiče nebo jako já v letech devadesátých. Eurodisková skupina Boney M. tento výraz totiž použila ve svém proslulém cajdáku Jambo z roku 1983 a stejný výraz se vpil do hlavy jako ušní červ každému, kdo viděl flm Lví král z roku 1994 a slyšel jeho hlavní píseň.

Není to velký ostrov, na délku měří jen 85 km a na šířku 30 km, ale divadlo života se na něm hraje skvělé.