Sedmkrát na hraně života a smrti. Adrenalin nesnáším, říká šílený fotograf

Co všechno jste ochotný podstoupit pro dobrý záběr?

Nic. Já jsem strašně pohodlný člověk.

Maminka o vás kdysi řekla, že se kvůli němu klidně i zabijete.

To je její vidění světa, stejně to má moje žena. Ta mi teď před cestou do Himálaje řekla, že celou noc nespala: řešila, kam vysype můj popel. Pak došla k tomu, že vlastně žádný popel nebude, protože když tam zůstanu, nebude mít co vysypat, načež v klidu usnula. A já jsem jí to odkýval, že je to správný přístup. Zlehčuju to, je to takový černý humor. Pravda je taková, že se nikam nevydávám s vědomím velkého rizika. Nikdy bezhlavě neriskuju, nechci umřít. Život mě baví.