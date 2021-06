VIDEO: Je to krásný projev planety, říká filmař o erupci islandské sopky

Erupce sopky rozhodně nepatří mezi nejbezpečnější zábavu na světě, ale v momentě, kdy na islandském poloostrově Reykjanes projevila svoji aktivitu sopka Fagradalsfjall v údolí Geldingadalir, naskákali mnozí Islanďané do aut a jeli si výbuchy lávy prohlédnout na vlastní oči.

Dramatická podívaná místní obyvatele nadchla, a to včetně zpěvačky Björk.



A tato erupce zlákala i českého filmaře přírody Petra Jana Juračku. „Když bouchne sopka, a není to někde daleko, třeba na Havaji nebo v Jižní Americe, tak je jasné, že tam člověk chce letět. V době pandemie je cestování obtížné, ale Island naštěstí udělal výjimku pro očkované lidi a pro ty, kteří jsou po covidu. A to byla pro nás jasně hozená rukavice.“

Petr si tak mohl ověřit, jak velkou atrakcí je na Islandu erupce sopky. „Nejméně, co nás tam kdy bylo, bylo v sedm ráno, kdy se otevírala bezpečnostní zóna. To nás tam mohlo být tak dva tři tisíce. Za den se tam určitě přišlo podívat sedm až osm tisíc lidí.“

Scenérie, které se Petrovi na Islandu naskytly, ho doslova nadchly. „Na světě teď aktivních přes 1 500 vulkánů, ale troufnu si říct, že žádný z nich teď není tak krásný a přístupný. Myslel jsem si, že až tam přijdu, budu se té sopky bát, nebo mít nějaký respekt. Ale ne. Působí to naopak strašně příjemně. Je to krásný a milý projev planety.“

„Měl jsem to štěstí, že jsem mohl být přímo u lávového proudu. Měl teplotu 1 200 °C. Metr daleko od toho stát nedokážete, mně už doslova začalo hořet obočí. Myslím si, že tak tři čtyři metry by pro člověka mohly být snesitelné, sedm až osm metrů už je pak opravdu komfortní vzdálenost,“ tvrdí Juračka.

Erupce islandské sopky Fagradalsfjall v údolí Geldingadalir

Není to ovšem jenom teplota, kterou při pozorování sopky intenzivně cítíte. Filmař, fotograf a biolog se o tom přesvědčil v momentě, kdy se vydal přímo do míst se silným kouřem. „Šel jsem přímo do toho dýmu, začalo mě štípat do nosu a bylo mi hned jasné, že to není prostředí pro život, že je to hodně nebezpečné. Běžel jsem s rozbalenou dronovou technikou a až nahoře jsem se pořádně nadechl. Bylo to příšerné, hrozné horko a štiplavý zápach. To byl jediný okamžik, kdy vám sopka dává najevo, že byste mohl být pryč během jedné sekundy,“ vzpomíná Juračka.



Reportáž z této výpravy si můžete prohlédnout v našem hlavním článkovém videu.

Dron sebevrah

Jeden z filmařů, kteří erupci sopky Fagradalsfjall snímali, se rozhodl ve snaze o co nejzajímavější pohled vrhnout dron do „sebevražedné“ mise. Streamoval nitro vulkánu do poslední chvíle, dokud ho láva nepohltila. „Je těžké to vyjádřit slovy, ale tyto záběry z dronu, které se povedou jednou za život, vám mohou dát představu o tom, jaké to je tam být,“ uvedl Joey Helms.



Prohlédněte si záběry ze „sebevražedné“ mise: