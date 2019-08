Maroko si zamilovali filmaři i celebrity. Hollywoodskou Casablancu nečekejte

V 70. letech si z přístavního města Džadída (dříve Mazagão či Mazagan), které se nachází na atlantském pobřeží Maroka, udělaly ráj nerušené svobody hvězdy jako Jimi Hendrix, Frank Zappa, Bob Dylan nebo Cat Stevens. Džadída byla místem setkávání všech celebrit, které se tu pak poflakovaly po městě, kouřily marihuanu, jedly grilované ryby a hrály na kytaru.

„Tehdy zdejší policisté ani netušili, jak vypadá joint, takže mohl být na stole před nimi a nic se nestalo,“ popisuje náš průvodce Mohamed, jak vypadal tehdejší pobyt uvolněných hippiesáckých legend.

„Hodně celebrit si oblíbilo toto město, pak také město Savíra (marocky Essaouira). Kytarista Jimi Hendrix dokonce plánoval, že si u něj koupí ostrov,“ tvrdí Mohamed.

Město Džadída bylo v minulosti součástí portugalské koloniální říše. Jeho dominantou je historické opevnění města, jež vybudovali Portugalci. Opevnění s názvem Castelo Mazagao je od roku 2004 na seznamu chráněných památek UNESCO.

Uvnitř opevnění je unikátní cisterna pitné vody, která se objevila ve filmu Othello od Orsona Wellese. V Džadídě se mimo jiné natáčel i film Harém, v němž jednu z hlavních rolí ztvárnila herečka Nastassja Kinski.

Maroko je filmový ráj

Ani zdaleka to nejsou jediné filmy, ve kterých uvidíte něco z Maroka. Filmaři v Maroku bez nadsázky vytvořili africký Hollywood. Míří do něj nejen kvůli atmosféře Orientu, ale také díky ochotě a otevřenosti místních obyvatel.

Nachází se ve městě Ouarzazate, kterému se také přezdívá Brána Sahary. Největší filmová studia na světě s názvem Atlas Studios byla vybudována v roce 1983 a vznikly díky nim stovky filmů různých žánrů. Není divu, i marocký král Mohamed VI. filmový průmysl ve své zemi podporuje. Například během natáčení filmu Sex ve městě 2 půjčil štábu své vzácné bílé velbloudy.

V Maroku se natáčel historický velkofilm Lawrence z Arábie, Gladiátor s Russelem Crowem, Alexander Veliký od Olivera Stonea, snímek Trója s Bradem Pittem nebo horor Hory mají oči. Ale tím výčet snímků natáčených v této africké zemi rozhodně nekončí.



Zahraj to znovu, Same

Milovníci hollywoodského filmu Casablanca budou možná zklamaní, protože film se ve skutečnosti natáčel v amerických studiích a město mu tedy propůjčilo jenom jméno a exotickou atmosféru.

Slavný bar Rick’s Café sice navštívit můžete, je ale dost pravděpodobné, že budete potřebovat rezervaci, jinak se dovnitř nedostanete. Stejně jako my. Navíc se jedná o repliku, kterou nechala v Casablance postavit jistá movitá podnikatelka a fanynka filmu.

Mešita Hasana II. je mešita v marocké Casablance.

Buď se připravte a udělejte si rezervaci, nebo si kultovní příběh s Humphrey Bogartem a Ingrid Bergmanovou zkrátka připomeňte až v klidu domova.

Casablanca však rozhodně není zklamáním. Obdivovat ji můžete i pro monumentální mešitu Hassana II., která se chlubí nejvyšším minaretem na světě, a má i otevírací střechu. Vnitřek mešity si mohou prohlédnout i lidé jiných vyznání než islámu, což rozhodně není běžné.

Náš průvodce se chlubí, že v roce 1996 prováděl mešitou i slavného Michaela Jacksona. U výtahů, které se v mešitě nachází, mu vyprávěl, že jeden výtah vede do nebe a druhý do pekla. „Michael se mě zeptal, který vede do nebe. Odpověděl jsem mu, že kdybych to věděl, tak už bych tu nestál, byl bych mrtvý. Michael se strašně smál,“ říká pyšně s tím, že mu pak zpěvák daroval svůj deštník. Mohamed ho podle svých slov později prodal za čtyři tisíce dolarů. „Byl jsem hloupý, kdybych věděl, že pak umře, prodal bych ho dráž,“ uzavírá své vyprávění náš průvodce Marokem.

Začít svou dobrodružnou cestu po Maroku právě v tomto městě se přímo nabízí, Casablanku a Prahu totiž od dubna spojuje přímá letecká linka.