Hledali ropu, našli termální pramen. Maďarské UFO máme blíž než Budapešť

Na první pohled se může zdát, jako by v rovinaté krajině maďarské pusty přistálo UFO. Supermoderní lázeňský areál Spirit v Sárváru, nedaleko rakouských hranic, obzvlášť v podzimním mlžném oparu připomíná pohled na mimozemský létající stroj, jaký si pamatujeme z dětství, kdy jsme v kině s otevřenými ústy hltali příběhy E. T. Mimozemšťana.

Přitom celé je to vlastně kouzelným dílem nechtěné náhody. Prospektoři ve druhé půli 20. století v těchto místech vrtali do země s cílem objevit ložiska ropy. Termálů je Maďarsko plné, kdo by hledal v hlubinách další vodu? Jenže kdepak ropa. Vytryskla zase horká voda. Léčivá horká voda.

„Termály v Sárváru zásobují dva vrty: jeden z kilometrové hloubky přímo pod našimi lázněmi, druhý místní zdroj je dokonce dvojnásob hluboký,“ říká Melinda Marthi z vedení hotelu Spirit Sárvár, onoho přepychového „UFO“, které na jednom z nejmladších maďarských termálních pramenů vyrostlo.

Boubelatá budova skrývá 22 bazén(k)ů a 10 saunových komor, oheň plápolá přímo uprostřed venkovního termálu a v saunové relax zóně si u něj slastně nahřejete chodidla i páteř. Voda a plameny, dva zdánlivě neslučitelné elementy, se tu náramně prolínají v nevídaném luxusu. Je to vzrušující lázeňská hra s ohněm.

Termální lázně Spirit skrývají spoustu podobných míst, kde snadno najdete soukromí.

Zatímco spousta budov všech těch proslulých maďarských koupelí pochází z časů secese a je to na nich vidět (nikoli nutně ve zlém, jen jsou zkrátka sto i víc let staré, ostatně v Budapešti se rádi koupali už staří Římané i Turci), v Sárváru otevřeli jeden z nejmodernějších lázeňských paláců teprve v roce 2008.

Hra s detaily

„Dlouho se tady ladil každý detail. Konkrétně jen osvětlení jsme vymýšleli celý rok, do lustrů se podařilo například zakomponovat opravdové krystaly vyzdvižené z kilometrových hlubin pod lázněmi,“ povídá Melinda Marthi.

Ke každému z 271 lázeňských pokojů dokázali architekti vetknout balkon. „Naší pýchou je prezidentské apartmá: 176 metrů čtverečních, soukromé lázně a bývá velmi často obsazené. Nedávno u nás pobýval jeden arabský princ celé dva měsíce,“ chlubí se Judit Barton, obchodní ředitelka pětihvězdičkových termálů Spirit.

Na komfort je myšleno v termálech Spirit Sárvár na každém kroku.

Venkovní koupání patří ke šlágrům Spiritu v každé roční době.

Ale hlavně a především: sárvárský wellness na ohromující ploše 10 tisíc metrů čtverečních kombinuje léčivé prameny z vlastního vrtu s „obyčejnými“ koupelemi. Netřeba se tedy bát vyrazit sem klidně i s dětmi, jimž léčivá voda neprospívá.

Ostatně i pobyt dospělých hostů v léčivých termálech by měl být časově limitován, ideálně na 2× 30 minut denně. Dají se tu výborně napravovat chronické civilizační pohybové potíže. Na teplé ráchání zcela podle libosti pro malé i velké je tu pak ještě spousta koupelí s obyčejnou vodou.

„Základ naší léčivě části se nachází 1 056 metrů pod hotelem, pramen má teplotu 46 °C, my vodu ochlazujeme zhruba na 36 °C, aby bylo koupání co nejpříjemnější,“ vysvětluje paní Marthi. „Pramen je vydatný, vodu v termálních koupelích denně kompletně vyměňujeme – každé ráno se napouští čerstvá. Zásadně nepoužíváme žádné chemikálie.“

Příjemné překvapení přináší lázeňská kuchyně: ačkoli se zdejší pobyty prodávají jako klasické lázeňské balíčky s polopenzí a bufetovým servisem, nejsou to nějaké „hromady hmoty“ k ukojení hladu, známé z leckterých přímořských hotelů. Tady se kuchtíci mazlí s každým detailem, od neuvěřitelně bohatých sýrových stolů – kam se hrabe sýrová velmoc Švýcarsko – přes nejjemnější masa až po nejdokonalejší maďarské dezerty.

Sárvár na dosah

Vyběhat to hodování lze docela dobře hned za branami hotelu. V parku před lázněmi natáhli okolo jezírka tartanový okruh. Schválně: kolik toho zvládnete naběhat? Počítání bude tuze snadné, kolečko měří rovný jeden kilometr...

Podzim. V této roční době se romanticky kouří z venkovních termálů.

A ještě jedna nezpochybnitelná výhoda Sárváru: máme to sem blíž než třeba do Budapešti. Z Prahy do Sárváru se dá v pohodě dojet za méně než pět hodin, z Brna či z Olomouce ještě dřív. A docela dobře lze jet i vlakem, na nádraží je to z lázní pěšky jen nějakých 20 minut.