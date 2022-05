Lázně Archena jsou jedny z nejstarších na světě. Léčily poutníky i Římany

„Těš se, chystám pro tebe překvapení,“ říká můj španělský kamarád David, když cestujeme údolím Ricote. Máme za sebou návštěvu mnoha malebných vesniček, naučných stezek podél řeky Segura, vodních kol i citrusových sadů.

Všude nás doprovází krajina plná skal, které občas odhalí svojí rezavou tvář. Na pozdrav nám mávají chocholaté listy palem a chvílemi to vypadá, že nejsme v regionu Murcia, ale v tuniské oáze. Možná i proto, že toto území po staletí obývali Maurové (muslimové arabského a berberského původu ze severní Afriky), než byli počátkem sedmnáctého století vyhnáni z údolí Ricote. A v těchto podivuhodných scenériích mě David zavádí do Archeny s termálními prameny.

Lázně patří k nejstarším na světě, jejich počátky sahají až do pátého století před naším letopočtem, kdy iberští osadníci využívali léčivou vodu pro své zdraví. K odpočinku také sloužily poutníkům, kteří cestovali po obchodní stezce do vnitrozemí Iberského poloostrova. Když potom toto území obsadili Římané, založili město a s ním i termální lázně, které prostřednictvím komunikací spojili se zbytkem Hispánie.

Ve středověku pak Archena přešla do rukou řádu Špitálních bratrů sv. Jana Křtitele Jeruzalémského, až ji v roce 1850 převzal José de Bustos y Castilla, vikomt z Rías. Podnikavý šlechtic provedl „urbanistickou revoluci“ a nechal vystavět působivé hotely León, Termas, Ermitáž (poustevnu) pro vzývání Panny Marie a kasino pro zábavu bohatých návštěvníků.

Jenže vikomt neměl dědice, a proto svůj majetek v roce 1923 prodal soukromé společnosti Balneario de Archena SA, k níž patřilo devět markýzů. Rozkvět lázní, jež byly nejnavštěvovanějšími ve Španělsku, ale zastavila občanská válka. V lázeňských objektech byla zřízena základna a škola obrněných sil s padesáti tanky T-26B a čtyřiceti samopaly. V samotném městě přibyla letecká základna, policejní stanice a vojenská nemocnice.

Nyní v kasinu funguje kavárna, kde si hosté užijí posezení pod palmami. Jedna z ulic lázeňského areálu v Archeně

Naštěstí se Archeně přímé útoky jednoho z nejkrvavějších konfliktů dvacátého století vyhnuly, ale o to víc trpěla nouzí v dlouhé a těžké poválečné éře. V této době přijel do obce autem Nicasio Pérez. Objevil jak vojensky maskované budovy natřené v odstínech zelené a okrové barvy, tak i léčivou vodu. Posléze zjistil, že pro jeho nemocnou manželku je místní voda lepší než prameny z Fortuny, kde se léčila. Lázně si tedy v roce 1944 pronajal s možností opce na koupi, což zrealizoval o pár let později. Od té doby prestiž lázní Archena stoupla, stejně jako počet hostů ze Španělska a celého světa.

Galerie s termální vodou

První, co při procházce Archenou cítím v nose, je pach síry, který šíří zdejší léčivé vody. Vyvěrají o teplotě 52,5 °C a poté se ochlazují na 20–34 °C do bazénů, koupelí a na procedury.

Venkovní koupele doprovázejí krásné výhledy na okolní krajinu.

„Naše termální minerální prameny posilují imunitní systém, lečí pohybový aparát, poúrazové stavy, dýchací cesty, kožní onemocnění a zpomalují stárnutí pokožky. Zároveň jsou nabité zápornými ionty, a tím zbavují organismus stresu a úzkostných stavů. Proto k nám jezdí jak nemocní, tak i zdraví lidé, kteří si chtějí odpočinout a načerpat nové síly. Samozřejmě nejvíce návštěvníků máme z Murcie, jež je vzdálená jen dvacet šest kilometrů,“ vysvětluje mi zaměstnankyně lázní.

Milovníci wellness si mohou v lázeňském areálu o rozloze dvě stě tisíc metrů čtverečních užít nejen klasické vnitřní a venkovní bazény, ale také místní speciality. Jednou z nich je například cvičení svalového tonu v bazénu s protiproudem nebo splývání na hladině ve velmi mineralizované vodě s obsahem soli osmdesát gramů na litr. Zážitkem je rovněž bublinková koupel s vodopádem, kde plují žluté citrony a vypouštějí do vody osvěžující silice.

Kupole v hotelu Termas je nádherným architektonickým prvkem. Fontána je replikou Patio de los Leones v paláci Alhambra v Granadě.

Největší úžas však přichází v hotelu Termas, jehož interiéry mají arabskou výzdobu. Procházím chodbami v neonasridském stylu, obdivuji okna s ladnými oblouky, sloupky, geometrická zdobení a barevné vitráže. Pak objevuji velkou kupoli a jednu z jejích vnitřních teras, kde světlo proniká okny či světlíky a hraje si s geometrií arabesek na stěnách.

Nakonec scházím do suterénu do termální galerie, kde se v páře vynořuje fontána, jež je replikou Patio de los Leones v paláci Alhambra v Granadě. Kašna je pomyslnou křižovatkou, ze které se rozbíhají kachlíkové chodby ukrývající místnosti pro balneologické procedury. Celá atmosféra je velmi autentická a mám pocit, že jsem se vrátila o několik století zpět.

Když pak znovu vycházím ven z hotelu, oslní mě ostré zlatavé paprsky. Délka slunečního svitu se v Archeně pohybuje kolem 2 769 hodin za rok, což znamená, že průměrně zde slunce každý den svítí sedm a půl hodiny. Společně se středomořským klimatem pak vytváří velmi příjemnou lokalitu, která je jedním z hlavních taháků regionu Murcia.