Země horkých lázní a nejnudnějších řidičů světa. Vítejte v Maďarsku

Pohled z vrcholu osamělé bývalé sopky Ság do uherských nížin. | foto: Pavel Vondráček, Speed

Hledáte v Evropě stát, který je z řidičského hlediska nudný? Jeďte do Maďarska. Hledáte zemi, kde si můžete kvalitně a levně uvolnit svaly ztuhlé celoročním řízením? Jeďte do Maďarska. A pokud hledáte místo, které je bohaté na horké prameny, kvalitní víno, skvělou kuchyni a přitom není zahlcené turisty, tak si do navigace jako cíl zadejte horu Ság. Vystupuje z širé roviny rozkládající se mezi dvěma největšími evropskými stepními jezery - Balatonem uprostřed Maďarska a Neziderským jezerem u hranic s Rakouskem.