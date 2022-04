Útěk do pohádky. Protáhli jsme Stinger historií i přírodou na severu Vysočiny

Před časem mě zaujal průzkum automobilky Kia věnovaný tomu, jak se během pandemie auta stala naším přirozeným útočištěm. Ve svém autě se dnes každý cítí v mnohem větším bezpečí než ve vlaku nebo autobusu, a tak ho velká část lidí začala využívat víc než dřív. Ať už jde o cesty na nákup, do práce nebo na výlety. Platí to dokonce i o nejmladší věkové skupině od 18 let, o níž se dlouhodobě tvrdí, že ji vlastně auta už moc nezajímají. Přitom právě mladí lidé podle autorů studie změnili svůj přístup k autům ze všech nejvíce. Jako bychom si vzpomněli, jak může být cestování autem zajímavé, příjemné a uvolňující.

Kia Stinger bývá občas označována jako Panamera pro chudé, což je příměr, který je samozřejmě trochu přehnaný (chudý si nekoupí auto za milion a půl), ale v principu sedí.