Rozhoupaná Bosna. V zemi uprostřed Balkánu rovnou silnici nehledejte

Za vjezd do Bosny a Hercegoviny se platí. Je to malá částka, pouhá dvě eura, ale bez zaplacení ty dvě mladé slečny popíjející kávu u malého domečku závoru nezvednou. Bouda stojí ještě v Srbsku, na malé silnici směřující od vesnice Mokra Gora známé svými dřevěnými stavbami a pitoreskním nádražím, k hraničnímu přechodu Kotroman. Ta dvě eura jsou sice poplatek za vjezd na území do národního parku Tara a přírodního parku Sarga, ale bez něho se k hraničnímu přechodu nedostanete. Na jiných přechodech do Bosny se samozřejmě nic neplatí, to jen tam, v málo známém koutu Balkánu, mají svá specifická pravidla.

Trpět bude ale vaše nepokojná a zrychlená česká duše, protože Bosňané jezdí velice pomalu, „šedesátka“ je až moc a při průjezdu městečky se téměř plíží.