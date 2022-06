Na Česku mi vadí všudypřítomná xenofobie, říká grafička z Bosny a Hercegoviny

Jak se vám v Bosně a Hercegovině vyrůstalo?

Narodila jsem se v roce 1999, takže se považuji za poválečné dítě. To ovšem neznamená, že by mě válka nijak nepoznamenala. Hodně mých rodinných příslušníků kvůli ní emigrovalo do jiných evropských zemí a stejně tak rodiny mých známých. Naštěstí jsem ale vyrůstala v milujícím prostředí, plném respektu a pochopení. Asi je to důvod, proč jsem se pak později aktivně zabývala vším, co se týkalo mojí komunity, od dobrovolných prací přes protesty až po mezinárodní workshopy, jako například European Youth Parliament. S tím souvisí také to, že už odmala jsem byla přesvědčená, že jednou budu studovat a pracovat v zahraničí, a vždy jsem ve svém životě dělala vše pro to, abych toho skutečně dosáhla.

Buchtičky se šodó mi moc zachutnaly. No a pak přišel kulturní šok, když jsem se dozvěděla, že je Češi neberou jako dezert, ale jako hlavní chod.