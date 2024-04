VIDEO: V celé Africe se jich bojí, ale v etiopském Hararu hyeny milují

Hyeny do města přicházejí za soumraku, nebojácně se toulají ulicemi a nenechají se vyrušit ani hlasitým svoláváním věřících k modlitbě do mešit. Symbolem města Harar, které je na seznamu světového dědictví UNESCO, je jeho historické opevnění s pěti branami. V hradbách je i několik malých průchodů, které jsou někdy označovány jako hyení průlezy nebo hyení dvířka. Tyto průchody byly podle legendy začleněny do opevnění už během jeho výstavby, aby měly hyeny do města snadný přístup, napsal list The Guardian.

Jinde v Etiopii a v dalších oblastech subsaharské Afriky se přitom lidé hyen bojí nebo jimi pohrdají. V médiích se objevují zprávy, že tito mrchožrouti údajně unášejí děti, a v etiopském folkloru lze nalézt příběhy lidí, kteří se v noci proměňují v hyeny a napadají sousedy. Hyeny mají tak špatnou pověst, že jsou často zabíjeny.

Zatímco hyenu čabrakovou a hyenu žíhanou řadí Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) mezi takzvaně „téměř ohrožené druhy“, hyenu skvrnitou považuje za málo dotčenou. I tak počty hyen skvrnitých klesají, podotkl The Guardian.

V Hararu ovšem lidé a hyeny historicky žili bok po boku a město tyto šelmy dobře přijímá, vysvětlil britskému listu Ahmed Zekaria působící na univerzitě v Addis Abebě.

Jedním z těch, kdo si hyeny v Harare předchází, je Abbas Jusuf, který je chodí každý večer krmit a ukazuje to i turistům. Jusuf a jeho otec stejně jako většina muslimů v Hararu věří, že hyeny mohou lidi ochránit před zlými duchy. „Hyeny je jedí. Bez hyen bychom tu měli hodně džinů, kteří by tropili nepravosti,“ uvedl Jusuf. Také Adil Abubaker, který se živí prodejem tradičních proutěných košíků, věří, že hyeny mají schopnost držet džiny na uzdě. Proto nechává v dlážděné uličce u svého domu pro šelmy zbytky jídla. „Džinové sem nemůžou, když tu jsou hyeny,“ tvrdí.