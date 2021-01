Devět tisíc schodů do nebe. Čínský výlet za Buddhou, který nezapomenete

Hora Fan-ťing, která vypadá jako obrovská skalní věž, se nachází uprostřed dechberoucí přírody čínské rezervace v provincii Kuej-čou. To poslední, co by člověk čekal na vrcholku tohoto skalního útvaru vysoko v čínském pohoří Wu-ling, je komplex dvou buddhistických chrámů.