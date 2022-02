Číňané jsou dost na peníze, říká český cestovatel a lékař Vladimír Beneš

Poprvé jsem v Číně přistál v roce 1993 a byla to pro mě naprostá exotika. Jako první si vybavím trhy s jídlem, hromady cyklistů a s tím související mrtvoly, které po častých bouračkách zůstávaly na silnicích, než si je vyzvedli příbuzní.

Nikde jinde jsem nesbíral brouky tak často jako právě v Číně. Z tamní přírody jsem byl od prvního okamžiku nadšený. Vyrážel jsem brzo ráno, do tří nebo čtyř tisíc metrů, což dalo docela zabrat. Zima, sníh, do toho špatné jídlo. Pro brouky jsem často lezl do míst, kde to nebylo úplně bezpečné. Jednou jsem si ošklivě roztrhl bérec, ale protože jsem se děsil, že by na mě sáhl cizí doktor, nechal jsem tržnou ránu být.

Stejně tak jsem v Číně několikrát narazil na nebezpečné psy. Ve vesnici přede mnou sice utíkali, ale za ní se houfovali do smečky a musel jsem po nich házet kameny, abych je odehnal. Jeden mě dost pokousal, a když ho ode mě majitelka tahala, pokousal i ji.

Několikrát mě při sběru brouků lustrovali policisté, a jednou jsem dokonce skončil ve vězení. Tehdy se mnou byl můj věrný společník na cestách Oldřich Kaiser, který mimochodem právě v Číně učinil významný objev. Z provincie Sin-ťan jsme přivezli malé střevlíky a byl mezi nimi jeden dosud nepopsaný. Kamarád z pařížského muzea ho popsal a já ho poprosil, aby z Oldy udělal spoluautora. Jiný nový druh pak dostal jméno Cychrus kaiseri. Takže Olda je nejen výborný herec, ale i renomovaný entomolog s publikovaným popisem nového brouka.

Při lovu brouků nás také zatkli, odehrálo se to u kazašských hranic. Na silnici stála cedule: Cizincům vstup zakázán. A nás nenapadlo nic lepšího než za ni vlézt. Číňani tam měli raketová sila, zatkli nás a dva dny vyslýchali. Přes noc nás zavřeli v ubytovně a ráno odvedli na další výslech. Navíc nám zabavili pasy. Olda si to vyloženě vychutnával, veselil se s nimi a pouštěl jim na telefonu zábavná videa. Na konci nám dali k podpisu papír, samozřejmě v čínštině, takže jsem nerozuměl ani slovo. Olda to hned podepsal, já se trochu zdráhal a nejkomičtější byl závěr: při loučení nám s úsměvem kladli na srdce, abychom všude říkali, že se k nám chovali hezky a že se nám u nich líbilo.

Usměvaví jsou Číňané často. A k tomu zvědaví. I do batohu by vám vlezli, jak všechno chtějí vědět. Proti těm obyčejným z vesnic nemůžu říct ani slovo. V hospodě sice platíte dvakrát víc než domorodec, ale na to si musíte zvyknout. Nejsou zlí, jsou jen jiní. A dost na peníze.

Na co už nevzpomínám tak rád, jsou mé cesty pracovní. Na ty už mě do Číny nikdo nedostane. Pokaždé jsem měl totiž pocit, že na nich s ostatními evropskými či americkými neurochirurgy plníme roli užitečných idiotů. Místo mladých doktorů chodili na školení muži našeho věku, u kterých jsme brzy zjistili, že to jsou šéfové okolních pracovišť. Čili sami vzdělaní, vůbec nás nepotřebovali, navíc nám ani nerozuměli a ještě se na nás povyšovali. Ale mohli si odškrtnout, že pozvali delegaci ze Západu, a udělali si tím skvělý marketing.

Nemocnice jsou na špičkové úrovni. Na jaký přístroj si vzpomenete, ten tam mají. Poprvé jsem si to uvědomil v roce 2006, kdy jsem v jednom malém městě velikosti Berouna přistoupil do autobusu. Vedle mě seděl dědeček, na klíně obálku z nemocnice, tak jsem natáhl ruku, že bych se na ty jeho rentgeny podíval. A ony to byly snímky z magnetické rezonance! I to ukazuje, jak se Čína mění.

Je to úplně jiná země, než když jsem tam přijel poprvé. Kde stály trhy, stojí obchody světových značek, takže ani nevíte, jestli náhodou nejste v New Yorku nebo v Londýně. Kde byly prašné cesty, jsou dnes několikaproudové dálnice nebo golfová hřiště. Kde jezdily rozpadající se autokary, kterým se v polovině kopce musela dolít voda, aby ho vůbec vyjely, jezdí dnes klimatizované autobusy a rychlovlaky.

Technologický pokrok využívá i tamější vláda. Při posledních návštěvách jsem měl opravdu pocit, že o každém z miliardy Číňanů všechno vědí. Dřív jste tam viděli, že si člověk odplivl na ulici, protože tím ze sebe vyháněl zlého ducha. Dnes to udělá nebo předběhne ve frontě, a v takzvaném kreditovém systému ho to stojí body. Pak si jde koupit lístek na rychlovlak nebo se hlásí na školu a má smůlu. Čína si hlídá všechno a všechny.