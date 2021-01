Pozvánka na léto. Zapomeňte na Chorvatsko, skočte si do moře v Albánii

Chorvatsko je mezi českými cestovateli notoricky známé. Co zkusit zajet víc za jih, do Albánie? Tato země toho má hodně co nabídnut. Zažijte třeba Ksamil, Himaru nebo Ohridské jezero.