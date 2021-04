Z cesty do Číny jsem šťastná, ale už nikdy víc, říká cestovatelka

Proč zrovna Čína?

Důvodů, které mě nasměrovaly zrovna do komplikované Číny, byla celá řada. Uchvátil mě cestopisný článek o putování Soutěskou skákajícího tygra, nadchla mě kdesi zahlédnutá fotka Tří pagod v provincii Yunnan a v neposlední řadě jsem už dlouho toužila vidět Tibet! Zkrátka naivka, která na nejlidnatější zemi světa koukala skrz růžové brýle. Ani ve snu jsem si nedovedla představit, co mě v Číně čeká. Navíc jsem neměla šťastnou ruku při výběru parťáka, kterého jsem našla na cestovatelské seznamce. Tím jsem si svou čínskou kalamitu zpečetila. Ale aby to nevypadalo, že jsem si cestu neužila. Trasa dlouhá víc než devět tisíc kilometrů patří dodnes k mým nejsilnějším životním zážitkům. A jak často říkám, jsem šťastná, že jsem Čínu viděla, ale už nikdy víc.

Dopravní prostředky se v Číně vyplňují bezezbytku. Náš evropský standard jednoho pasažéra na jedno sedadlo je pro ně zbytečná zhýčkanost. Kateřina Stibalová cestovatelka