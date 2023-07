VIDEO: Napříč Asií. Cestovatel Pavel Svoboda se vydal z Moskvy do Bangkoku

Cestovatel a fotograf Pavel Svoboda má rád hory. I proto své výpravy směřuje právě tam. Jeho poslední velká cesta vedla z Moskvy do Bangkoku, tedy skrz Asii do odlehlých míst, kde o horské velikány rozhodně není nouze. v Barmě se mu povedlo navštívit oblasti, do kterých byl cestovatelům vstup zakázán.