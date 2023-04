Střed Portugalska plný zázraků. Mezi přírodní divy patří i největší vlny světa

Road trip po středním Portugalsku začněte hezky zostra: návštěvou městečka Caldas da Rainha. Tichá voda břehy mele, říká se, a tady to platí doslova. Po procházce zdejšími uličkami zjistíte, že nálepka lázeňského města je jen zástěrkou pro smyslnost. Erotické dusno tu totiž vládne na každém kroku. Nenajdete tu sice žádnou vykřičenou uličku lásky, přesto nebudete vědět, kam s očima. Podíváte-li se do výlohy, ať už po své pravici, či levici, všude na vás vykouknou lascivní keramická ztvárnění obou pohlaví. Tento motiv se zde s velkou oblibou používá dokonce i ve šperkařství. No řekněte, kdo by nechtěl nosit prsten v podobě detailně propracované vaginy?

Posvátným místem středního Portugalska je Fátima, kde se v roce 1917 třem dětem zjevila Panna Marie.