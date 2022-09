Z konce světa až do Andorry. Portugalské dálnice jsou pastvou pro oči

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Šel jsem 10 dní pěšky z Portugalska do Španělska. Vlakem jsem se vrátil do Porta, vyzvedl Škodu Karoq po faceliftu a vydal se s ní do Prahy. Tři a půl tisíce kilometrů, po vedlejších silnicích, po hlavních cestách i po dálnicích. Jel jsem deset dní a bylo to stejně krásné a očišťující.