Ztracený svět Sabahu. Výlet do srdce jednoho z nejstarších deštných pralesů

Může se hodit Co se hodí pro pochod v džungli

Na den zhruba devítikilometrového pochodu se doporučuje mít nejméně tři litry vody na hlavu a svačinu, jejíž součástí by měly být energetické tyčinky, čerstvé a také sušené ovoce, pro chuť není špatný iontový nápoj. Suché oblečení nejlépe uložte do voděodolného pytle používaného například při splavování řek, vezměte i píšťalku, baterku a skládací nůž. Naopak pláštěnka je zbytečná, před tropickým lijákem neochrání a ani v případě zmoknutí nemoc z podchlazení na Borneu nehrozí. Z medikamentů se doporučuje dezinfekce, obvaz, základní léky, vitamíny a minerály na doplnění solí a slaný roztok na zmíněné pijavice. Na Sabahu se není nutné obávat malárie, nicméně je dobré vzít s sebou repelent a stejně tak krém uklidňující pokožku po poštípání hmyzem. Docela dobrým pomocníkem se na túrách džunglí ukázaly trekové hole, i když mnozí domorodci upřednostňují ratanový klacek. O trochu menší než Česko

O Sabah měly v historii zájem jak někdejší sultanát Sulu, tak Brunej, nicméně v roce 1888 nad ním vyhlásilo protektorát Spojené království. Pod názvem Severní Borneo zůstal britskou kolonií až do roku 1963, kdy se stal členským státem federální Malajsie, ovšem již pod novým názvem Sabah. Na Sabahu dnes žije přes tři miliony obyvatel nejméně třiceti různých etnických skupin, z nichž nejpočetnější je národ Kadazan-Dusun. Rozloha Sabahu je 73 631 km2. Vypadá jako sopka, ale není to sopka

Z letadla vypadá Maliau jako obrovská vulkanická kaldera o průměru 25 kilometrů. Tento geologický útvar tvaru nádoby zformován před zhruba pěti miliony lety však není pozůstatkem vyhaslé sopky. Ve skutečnosti se jedná o plošinu, kterou vytlačily vulkanické a tektonické pohyby, přičemž její střed v důsledku působení vnějších vlivů postupně erodoval do podoby pánve. Maliau Basin leží hluboko ve vnitrozemí Sabahu, přibližně 280 kilometrů od Kota Kinabalu, které je hlavním městem státu, a 40 kilometrů od hranice s Indonésií. Samotná pánev má rozlohu 390 kilometrů čtverečních, zbývajících 200 kilometrů čtverečních představují nárazníkové zóny. Nejvyšší bodem Maliau je Gunung Lotung na severním okraji dosahující výšky 1676 metrů nad mořem. Zkoumání ztraceného světa

První skupina geologů se vypravila směrem k Maliau v roce 1960, nepodařilo se jí však proniknout dovnitř. I další pokus v roce 1976 ztroskotal kvůli nepropustnosti severní stěny. Výzkumníci z hlavního muzea Sabahu doplatili v roce 1980 pro změnu na nedostatek zásob a na malárii. Až o rok později vyslala Nadace Sabah (Yayasan Sabah), která Maliau od začátku spravuje, do oblasti vrtulník. Díky tomu mohla být prosekána první přístupová cesta. Teprve v roce 1982 vstoupil dovnitř pánve první tým vědců a průzkumníků. V roce 1984 byla oblast Maliau prohlášena za chráněné území. Dvanáct druhů lesa

Pánev Maliau nabízí přinejmenším dvanáct lesních typů, jež se dají rozdělit do čtyř hlavních skupin. První je smíšený a dvojkřídláčovitý les, který tvoří vysoké stromy deštného pralesa dosahující 25 až 45 metrů. Obsahuje největší různorodost rostlinných a živočišných druhů, převažují v něm popínavé rostliny typy lián a ratany. Druhým je nížinatý dvojkřídláčovitý les, tedy tropický deštný prales s velkým množstvím komerčně využitelných, čili tvrdších dřevin. Třetím je nižší horský prales nacházející se ve výšce 750 až 850 metrů nad mořem, jehož stromy dorůstají do výšky 15 až 30 metrů s rozšířeným výskytem mechu. Čtvrtým typem je tropický vřesovištní les. Rozkládá se ve výšce od 900 do 1600 metrů a nazývá se též kerangas. V jazyce místního kmene Iban to znamená, že půda není vhodná pro pěstování rýže. Stromy jsou menšího vzrůstu s menšími korunami a dosahují výšky maximálně dvaceti metrů.