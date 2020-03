Autobusy i vlaky jezdí poloprázdné, v jižních Čechách ruší další spoje

Ve vlaku sedí pět lidí, v trolejbuse tři a v autobuse dva. Veřejná hromadná doprava vozí už třetí týden především vzduch. Cestujících je minimum a takto „naplněná“ je většina spojů. I zde jsou důvodem koronavirus a přijatá opatření. Jihočeský kraj proto od pondělí přistoupil k dalšímu omezení počtu spojů.

Regionálních vlaků jede v průměru o pětinu méně. I ve všední dny tak bude provoz podobný tomu víkendovému.

„Už od minulého pátku jsme omezili provoz na jindřichohradecké úzkokolejce o čtyřicet procent. Nyní následují České dráhy, kde je pokles počtu spojů o jednadvacet procent a společnost GW Train o pět procent,“ upřesnila hejtmanka Ivana Stráská.

Jedním z důvodů, proč vedení kraje k dočasným škrtům přistoupilo, je, že ve vlacích nyní jezdí zhruba jen patnáct procent všech cestujících.

„Najíždíme tak přibližně na nedělní řády, které jsou posílené o spoje do zaměstnání a zpět. Přesné informace budou u všech dopravců,“ doplnila hejtmanka.

Znamená to, že denně vlaky v kraji ujedou o 3 604 kilometrů méně. To je také značná úspora, provozní ztráty na jízdném jsou totiž obrovské. Celkově budou chybět ve veřejné hromadné dopravě každý týden miliony korun. Kraj chce omezením rovněž snížit rizikové kontakty cestujících a zaměstnanců.

Na některých tratích bude doprava omezená odpoledne a večer, nepojedou vybrané spěšné vlaky. Na nejdůležitějších tratích je častější než dvouhodinový interval.

„Na odpoledne jsme naopak objednali dva páry osobních vlaků namísto dočasně zrušených expresů. Lipenka (trať Rybník–Lipno) bude ve dvouhodinovém intervalu. Občané se tak dostanou na potřebné místo, i když ne tak komfortně jako za standardního provozu,“ zmínil Martin Stach ze společnosti Jikord, jihočeského koordinátora dopravy.

V MHD chystají změny

Firma ČSAD Autobusy České Budějovice omezila počet spojů o dvacet až třicet procent už v polovině března. Autobusy jezdí v prázdninovém režimu. Za březen čeká společnost podle generálního ředitele Vladimíra Homoly ztrátu deset milionů korun, i kvůli tomu, že se neplatí jízdné.

V linkové autobusové dopravě by prozatím k dalším úpravám docházet nemělo. „Cestujících sice jezdí o hodně méně, ale mnozí jsou na spojích závislí a potřebují je jako dopravu do práce a z práce,“ reagoval Robert Krigar, generální ředitel skupiny Jihotrans, kam spadá i GW Bus.

Lidé se podle něj ve vozidlech chovají zodpovědně a dodržují nastavená pravidla. „S tím vůbec není problém,“ potvrdil.

Tento týden naopak zřejmě nastanou další změny v MHD v Českých Budějovicích a Táboře. Zástupci krajského města si od dopravního podniku vyžádali návrh dalších dílčích škrtů v provozu.

„V úterý zasedne mimořádná rada, kde projednáme i toto téma. Zároveň už bychom v tu dobu mohli vědět, zda vláda prodlouží omezení volného pohybu na veřejnosti a další opatření nařízená do 1. dubna. I na základě toho pak budeme rozhodovat,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička. Teď jezdí doprava v Budějovicích podle prázdninových jízdních řádů. Více omezit je možné ještě linky 4, 8 a 18.

„Nyní vypravujeme přibližně o dvanáct procent spojů méně než při běžném provozu. Ono nelze dočasně škrtat nějak extrémně, to bychom pak ztratili celkovou návaznost spojů a síť MHD by to nabouralo,“ zdůraznil Slavoj Dolejš, ředitel českobudějovického dopravního podniku.

V Táboře zřejmě posílí špičku

Od minulého pondělí je omezená také MHD v Táboře a jezdí jako o prázdninách. Tam však možná naopak přistoupí k mírnému posílení.

„Obdrželi jsme několik reakcí, že jsou ráno některé spoje hodně plné při cestě lidí do práce, a tak budeme jednat o posílení této špičky,“ potvrdil mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák. V Táboře nejsou v provozu linky 12 a 14 a zredukovaná je také linka 10.

Dopravci, ale i objednatelé spojů, kraj a města, budou muset začít sčítat ztráty, které současná krize působí. Zatímco ve vlacích jezdí jen patnáct procent cestujících, tak třeba v českobudějovické MHD odhadují pokles zhruba o šedesát procent, ale přesná čísla zatím nejsou k dispozici.

„Bavíme se o milionech korun, které budou chybět na straně zisku z jízdného. Dopady budou obrovské. A to nemluvím o tom, jak to promění celkovou situaci, až opatření skončí,“ konstatoval ředitel budějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš.

Upozornil, že dopravní podnik má přibližně 50 milionů korun v položce nerozdělených zisků, které nejspíš padnou právě na pokrytí ztrát. Záleží, jak se bude situace vyvíjet v průběhu roku.

Ani ukončení opatření neznamená, že všichni tradiční cestující začnou ihned znovu jezdit MHD. „Pak nás bude čekat hodně práce s tím, abychom je získali zpátky,“ dodal Dolejš.

V Budějovicích i Táboře v těchto dnech tak čistí zastávky horkou párou. „Tlakový přístroj vytváří páru o teplotě až 150 stupňů Celsia,“ doplnil náměstek budějovického primátora Ivo Moravec. I samotná vozidla nyní všichni dopravci mnohem důkladněji čistí a uvnitř používají například takzvanou ionizaci, která brání šíření virů.