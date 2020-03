Cestujících kvůli karanténě ubylo, jezdit bude méně vlaků i autobusů

„Počty spojů na železnici se snižují asi o 9 procent. Registrujeme pokles cestujících o 70 procent v linkové autobusové dopravě a zřejmě ještě větší v regionální železniční dopravě,“ přiblížil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Botek.

„Budeme vypravovat vlaky, které slouží zaměstnancům jako doprava do práce a zpět, občas nějaký spoj pro ty, kteří se potřebují dopravit k lékaři a nemají možnost individuální automobilové dopravy. Je to reakce na současnou situaci, nejezdí ani studenti, což byla velká skupina cestujících,“ doplnil.

V rámci regionální vlakové dopravy hejtmanství ruší zejména vlaky na trasách Otrokovice – Zlín – Vizovice, Kroměříž – Hulín, Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín – Velké Karlovice i Uherský Brod - Staré Město.

V případě spojení mezi Zlínem a Otrokovicemi jde o to, že místo vlaků existuje alternativa po silnici.

„Jezdí tam trolejbusy a spoje bývají poloprázdné,“ zmínil Botek.

U cesty z Hulína do Kroměříže a zpět je to reakce hlavně na to, že jsou zavřené školy a nejezdí studenti.

„Asi je to rozumné řešení. Celá tato věc stojí hodně peněz a možná se na tom dá ušetřit. Navíc jsou to místa, kde se potkává nejvíce lidí,“ reagoval starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

„Sami připravujeme redukci městské hromadné dopravy, ve vozech tam jezdí dva tři lidé a jsou s tím spojené další náklady,“ doplnil.

Omezená je i dálková doprava, která většinou končívá na státní hranici se Slovenskem. Například Valašský expres jezdí pouze z Horní Lidče do Olomouce a zpět, nikoliv tedy až do Prahy.

„Oproti běžnému stavu přepravujeme 15 až 20 procent zákazníků,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Linkové autobusy jezdily od minulého týdne podle letního prázdninového režimu, nově budou vypravovány podle jízdních řádů vánočních prázdnin.

„Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova a ostatní spoje do Brna budou zrušeny. Dále budou zrušeny dálkové spoje do Ostravy,“ dodala mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová.