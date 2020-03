Z MHD zbylo jen seniortaxi, lidé chodí po Boleslavi kilometry pěšky

Zatímco část veřejnosti toto rozhodnutí vítá jako snahu bránit šíření nebezpečné nemoci, řada lidí opatření kritizuje.

„Chápu tu snahu, ale bydlím na sídlišti a dojíždím do práce v Bezděčíně. Auto nemám a taxík je drahý. Po noční směně, která končí ve 22 hodin, se tak musím vydat ještě na hodinovou cestu, která vede z kopce a do kopce přes celé město,“ zlobí se Petr Miller z Mladé Boleslavi.

Opatření kritizují i lidé z příměstských částí, například Josefova Dolu, Čejetic a dalších oblastí, které jsou daleko od centra města. „Máme se pohybovat mezi lidmi co nejméně a přitom máme chodit pěšky,“ diví se lidé.



Podle vedení města ale po zastavení výroby v automobilce Škoda stejně počet cestujících výrazně poklesl a obyvatelé se snaží dodržovat státem nařízenou karanténu. Autobusy by tak jezdily téměř prázdné. Řada firem ale práci nezastavila, problém je to také pro prodavačky či zdravotnický personál.

„Přítelkyně dělá v Olympia centru, to znamená jít hodinu pěšky až za město brzy ráno a potom zpátky po náročné směně,“ kritizuje další z obyvatel města na sociálních sítích.

Primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS) MF DNES sdělil, že město je připraveno zajistit pro zaměstnance prodejen, zdravotnických zařízení a dalších větších zaměstnavatelů speciální dopravu.

„Iniciativně jsme komunikovali se všemi velkými prodejci potravin, nabízeli jsme jim, že zajistíme individuální přepravu pro zaměstnance, ale nikdo z nich to nechtěl, že s tím nemají problém,“ řekl Nwelati.

Primátor nicméně potvrdil, že i přímo jemu se ozvalo několik prodavaček, že budou mít po zrušení autobusové dopravy problém s dojížděním do zaměstnání.

„Požádal jsem je, aby se obrátily na svého zaměstnavatele, a zopakoval jsem jejich zaměstnavatelům naši nabídku. Oni nám znovu odpověděli, že žádnou dopravu nepotřebují, že to mají zajištěné,“ uvedl Nwelati s tím, že nabídka města zaměstnavatelům stále platí.



Nwelati míní, že zastavení MHD je silným nástrojem proti šíření nákazy COVID-19. „Autobusy jsou velmi rizikovým místem,“ uvedl Nwelati s tím, že rozhodnutí konzultoval s epidemiologem Romanem Prymulou.

K zastavení MHD zatím přistoupilo jen minimum dalších měst ve Středočeském kraji, většina pouze omezuje provoz či nastavuje prázdninové jízdní řády. „Já nesleduji, co dělají jiná města, rozhoduji podle toho, co je nejlepší u nás, a konzultuji to s odborníky, což pan Prymula bezesporu je,“ dodal primátor.

Mladá Boleslav zachovala pouze speciální linky pro seniory, do kterých mohou nastoupit pouze lidé starší 65 let. Provoz ještě město vyhodnotí a je možné, že po konzultaci s odborníky zruší i tyto spoje.

„Fungovat budou, dokud se k seniorům více nedostanou informace o tom, že jsme pro ně zřídili linku, kde si mohou zdarma objednat nákup potravin a léků, pokud nemají nikoho jiného, kdo by jim to zabezpečil,“ uvedl primátor.

Dodal, že v těchto spojích jsou dodržována maximální hygienická pravidla a vozy jsou pravidelně dezinfikovány. Zájem o seniorské autobusy je ovšem minimální. „V neděli jsem za směnu převezl asi dvacet lidí, ve všední den je to o něco více,“ sdělil MF DNES jeden z řidičů.

Krajská autobusová doprava ve středních Čechách zůstává v provozu. Hejtmanství ovšem omezilo jízdní řády jako v době prázdnin, byly zrušeny některé noční spoje.

Pražský magistrát přesto vyzval Středočeský kraj k dalšímu omezení s tím, že spoje jezdí nevytížené. Krizový štáb s tím nesouhlasí.

„Náš kraj je na rozdíl od Prahy svým charakterem venkovský region s více než tisícovkou obcí. Každé další omezení by znamenalo, že se lidé nedostanou do práce, k lékaři, do lékáren anebo na nákup. Proto další omezení dopravy nyní nebudeme dělat. Nemůžeme obyvatele malých obcí, kteří nemají k dispozici automobil, odříznout od světa,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Počet osob s COVID-19 dle krajů

414 229 63 32 66 70 35 46 56 42 113 171 92 192

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.