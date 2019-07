Občané Třeboně neplatí za odpad. Je to diskriminační, říká ministerstvo

S nadsázkou by se dalo říct, že se třeboňské odpadky možná dostanou až k Ústavnímu soudu. I tak by mohl vyvrcholit spor o změně veřejné vyhlášky, která ve městě platí od začátku letošního roku. Její smysl je jednoduchý. Nové vedení radnice se rozhodlo osvobodit od poplatku za komunální odpady obyvatele s trvalým pobytem ve městě.

Částku 500 korun ročně tak nově platí pouze lidé, kteří mají v Třeboni byt, rodinný dům nebo rekreační objekt, kde ovšem není nikdo přihlášený k pobytu.

„Motivací bylo z celkového bohatství města spravedlivě rozdělit tak, aby z něj každý něco měl,“ vysvětluje hlavní důvod starosta Jan Váňa (ODS).

Ministerstvu vnitra se ale zdůvodnění nelíbí. „Město uvedlo, že má dostatek příjmů z vlastních činností a tímto chce poskytnout občanům žijícím v Třeboni určitou úlevu od daňové zátěže. Toto zdůvodnění neshledalo ministerstvo jako objektivní pro stanovené rozdílné zacházení mezi výše uvedenými skupinami poplatníků a shledalo tak osvobození jako diskriminační,“ vysvětluje Jiří Korbel z tiskového odboru ministerstva.

MF DNES od ministerstva dostala právní rozbor odpadové vyhlášky z února letošního roku. V jeho závěru skutečně stojí, že osvobození od poplatku pouze pro lidi s pobytem na územní města je vzhledem k vyjádření města v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Podle něj je vyhláška také v rozporu se zákonem o místních poplatcích.

Přijdou o čtyři miliony za rok

Na to upozornili také Zelení, kteří v třeboňském zastupitelstvu sedí v opozici. „Na celé věci je smutné to, že vedení města nerespektuje názor ministerstva, kdy bohužel prokazuje neúctu k právu. To je velmi varovné, neboť od demokraticky zvolených zástupců a ve své podstatě správců věcí veřejných se zcela automaticky předpokládá, že v právním státě se bude ctít právo samotné i předmětná judikatura. Vedení města by mělo aktivně přistoupit k řešení problému. Bohužel, opak je pravdou,“ myslí si zastupitel Jiří Vopátek (Zelení).

Ten také rozhodnutí města považuje za populismus. „Uvedené odpady rádoby zadarmo znamenají pro městský rozpočet minus čtyři miliony korun ročně, to je 16 milionů korun za volební období. Přitom náklady na odpadové hospodářství stále rostou. Takový objem peněz bude více a více chybět právě na řešení palčivých problémů, které se občanů města bezprostředně dotýkají,“ dodává Vopátek. Letošní rozpočet města je 378 milionů korun.

Starosta nic měnit nechce

Starosta Váňa si ale stojí za rozhodnutím radnice a podle svých slov město nebude nic měnit. Před schvalováním novinky podle jeho slov vznikl návrh vyhlášky, zamířil na pracoviště ministerstva vnitra do Českých Budějovic a radnice pak provedla podle pokynů potřebné úpravy.

„Materiál pak schválilo zastupitelstvo. V březnu přišel dopis, že vyhláška porušuje Listinu základních práv a svobod. Údajně se nechová rovně. Zástupci ministerstva přijeli začátkem dubna, vysvětlili jsme si to a obě strany trvaly na svém. My jsme nakonec slíbili, že pošleme svůj právní názor, což jsme udělali,“ popisuje Váňa.

Ve svém dopise radnice argumentuje případem, který by mohl celou situaci změnit. Shodou okolností totiž letos v červnu Ústavní soud řešil podobný případ z Milovic na Nymbursku, kde město otevřelo systém pytlového sběru tříděného odpadu jen lidem s trvalým pobytem a ministerstvo navrhovalo vyhlášku proškrtat, protože měla bez srozumitelného důvodu zacházet odlišně s různými skupinami lidí. Ústavní soud ale návrh zamítl.

„Porušením principu rovného zacházení není, jestliže obec v mezích své samostatné působnosti v oblasti odpadového hospodářství z legitimních důvodů a přiměřeným způsobem zvýhodňuje osoby s trvalým pobytem oproti osobám bez takového pobytu,“ stojí v usnesení soudu.

Radnice si je i proto svým postupem jistá a nyní čeká, jaká reakce přijde. „Náš názor podpořený případem z Milovic jsme poslali a budeme čekat. Jsme připraveni to nechat běžet k až k Ústavnímu soudu,“ říká starosta Váňa.

„Ministerstvo vnitra v současné době posuzuje, zda městem poskytnuté osvobození osobám s pobytem ve městě z hlediska nového nálezu obstojí či nikoliv,“ dodává Korbel s tím, že další postup bude jasný po vyhodnocení.