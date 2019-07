Města využívají podzemní kontejnery, lépe zapadnou do historických center

V Kroměříži vytipovali celkem třináct lokalit, na nichž je v současnosti více než padesát stanovišť s 321 popelnicemi.

„Nově jich tu bude výrazně méně, jen 150 kontejnerů, ale s objemem asi o 320 metrů krychlových větším. Navíc díky tomu získáme zhruba dvě desítky parkovacích míst,“ plánuje místostarosta Karel Holík.

Celý záměr vyjde město na 25 milionů a radnice se do něj pustí po etapách.

„Příští rok bychom tyto kontejnery rádi instalovali na náměstích Komenského a Milíčově a před koupalištěm Bajda,“ nastínil Holík.

Od změny si slibuje krásnější náměstí a ulice, ale i zvýšení produkce tříděného odpadu. V historické části Kroměříže totiž dosud barevné popelnice na tříděný odpad chybí, protože by rušily historický ráz města. Tím, že se schovají pod zem, tento problém odpadne.

Jedno kontejnerové místo vyjde asi na milion

Čtyři lokality mají vytipované i ve Vsetíně, kde požádali o dotaci na polopodzemní kontejnery.

„Budou částečně zapuštěné v zemi, částečně nad zemí, obložené dřevem. Bude to působit esteticky dobře a díky vysoké kapacitě nám to umožní snížit frekvenci vývozů,“ informoval místostarosta Pavel Bartoň.

I pokud Vsetín s dotací neuspěje, alespoň jedno či dvě místa vybuduje z vlastního rozpočtu.

Pořízení podzemních kontejnerových hnízd je poměrně nákladnou záležitostí, jedno takové místo může stát kolem milionu korun. Navíc je potřeba, aby popelnice vyvážel speciální svozový vůz. „Musí mít zvedací rameno. Naše technické služby naštěstí takovým automobilem disponují,“ doplnil Bartoš.

Některá města spojují pořizování podzemních kontejnerů s rekonstrukcí veřejných prostranství. Například v Holešově přibudou na nově opraveném náměstí sv. Anny nebo při plánovaných rekonstrukcích ulic Plačkov či Grohova.

Vhozený odpad není stlačený

Už pět let využívá podzemní kontejnery na směsný i tříděný odpad Zlín, jsou například u parku Komenského v centru města. Aktuálně však radnice pořízení nových neplánuje. Využívání těchto kontejnerů totiž má i svá úskalí.

„Vývoz je nákladnější i časově náročnější kvůli manipulaci. Vhozený odpad navíc není stlačen, má tedy i přes relativně velkou kapacitu nízkou váhu,“ upozornil mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Takzvaný bubnový vhoz navíc není dostatečně velký, aby se do něj vešly velké pytle či kartonové krabice. Ve Zlíně měli problémy i s vodou, která pronikala do šachet, a museli dodatečně instalovat do popelnic těsnění.

„Důležitá je také volba umístění vzhledem k ostatnímu mobiliáři. Například podzemní kontejner na okraji parku lidé využívají jako odpadkový koš,“ poukázal Melzer.