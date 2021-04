Výstava lidských těl čeká od září na otevření, pořadatelé věří v 10. května

Více než půl roku „spaly“ exponáty výstavy Bodies na brněnském výstavišti. Organizátoři nyní netrpělivě vyhlížejí den, kdy ji budou moci opět otevřít veřejnosti.

„Plánovali jsme otevírat už tuto sobotu, poté to vypadalo na pondělí, ale podle nařízení vlády to bude pravděpodobně až pondělí 10. května. Záleží, jestli se sníží incidence onemocnění v Brně,“ vysvětluje Květa Havelková z pořadatelské agentury JVS Group.

Na přípravě expozic nyní pracují každý den. Pokud to epidemická situace umožní, bude výstava Body Worlds jednou z prvních kulturních akcí v České republice podobně jako benefiční koncert Pražské filharmonie, který by se měl konat také 10. května.

Kvůli protiepidemickým opatřením bude moct navštívit v jeden okamžik výstavu maximálně 200 lidí. Expozice by ale měla být k vidění pouze do poloviny července, a tak se nemusí na všechny zájemce dočkat. Organizátoři proto vyjednávají s Německem, aby ji mohli prodloužit alespoň do konce léta.

Návštěvníci si na brněnském výstavišti v pavilonu C prohlédnou celotělové exponáty z evropské dílny vynálezce plastinace Gunthera von Hagense. Výstava bude znázorňovat koloběh lidského života, provede tak své návštěvníky celým cyklem od početí, přes narození, dospělost, stáří až ke smrti.

Výstava je založena na dárcovství orgánů od zájemců, kteří se zaregistrují ve speciálním programu. Všechna těla tak pochází od těchto dárců. „Těla a orgány jsou od evropských dárců, kteří jsou především z Německa,“ popisuje Havelková.