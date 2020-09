Covid-19 zhatil otevření výstavy těl v Brně, odložili ji na neurčito

„Je nám to nesmírně líto, do poslední chvíle jsme věřili, že epidemiologická situace nebude eskalovat a výstavu otevřeme v plánovaném termínu. Bohužel to v této chvíli není možné, respektujeme proto doporučení vlády a výstavu neotevřeme,“ uvedla Květa Havelková ze společnosti JVS Group.

Organizátoři nechtějí vystavovat riziku ani návštěvníky, ani personál včetně mediků - průvodců v expozici. „Součástí výstavy mělo být i odborné školení provádění první pomoci, které se bez osobního kontaktu neobejde,“ řekla Havelková.

O novém termínu zahájení výstavy v brněnském pavilonu C budou pořadatelé informovat na svém webu nebo sociálních sítích. Všechny dosud zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a návštěvníci je mohou využít kdykoli po zahájení výstavy.

Kontroverzní výstava těl byla v minulosti předmětem řady debat. Mimo jiné se se řešil i původ těl. Podle kritiků dokonce šlo o těla čínských disidentů. U letošní expozice však pořadatelé garantují, že exponáty jsou ryze evropské.



Celotělové exponáty jsou zhotovené metodou plastinace používanou ke konzervaci těl nebo jejich částí. Výstava sleduje cyklus lidského života od početí přes zrození, růst, dospělost, stáří až ke smrti. Exponáty ukazují kůži, svalstvo, kostru, nervový systém, oběhovou a dýchací soustavu i všechny orgány lidského těla.