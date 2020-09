Do Brna se vrací kontroverzní výstava těl. Jsou z Evropy, tvrdí organizátoři

V Brně byla výstava Bodies naposledy k vidění před šesti lety. Tehdy se akce konala v Galerii Vlněna a za půl roku ji navštívilo přes sto tisíc lidí. Letos na výstavišti dostane velkorysejší prostor pavilonu C, k vidění bude do konce ledna příštího roku.



„Pavilon C je připravený pro dlouhodobé výstavy podobného typu. Nedávno se tady konala například výstava Titanic,“ připomněl mluvčí výstaviště Jaroslav Bílek. Stejný prostor hostil i unikátní výstavu Poklad Inků, obě byly divácky velmi úspěšné.

Pronájem pavilonu pro obdobné expozice vnímají Veletrhy Brno jako velmi důležitý. Obzvláště v současnosti, kdy se kvůli koronaviru nepořádá tolik akcí jako v běžném roce.

„Tímto způsobem jsme připraveni spolupracovat s kýmkoliv, pokud to nezasahuje do naší veletržní sezony,“ upozornil Bílek. Za normálních okolností má podle něj přednost tradiční veletržní kalendář.

Výstava Body Worlds dosud zavítala z velkých evropských měst třeba do Berlína, Amsterdamu či do Londýna. Viděli je také návštěvníci v Asii nebo Austrálii.



„Věříme, že po komplikovaném konci minulého školního roku pedagogové i rodiče přivítají výstavu, na které se děti během dvou hodin naučí, pochopí a prakticky osvojí o lidském těle víc než za mnoho hodin strávených ve škole,“ zve Květa Havelková z pořádající společnosti JVS Group.

Právě tato agentura v minulosti přivezla do Brna zmíněné výstavy Poklad Inků, Titanic nebo třeba Cosmos Discovery.

Většina těl pochází od dárců, uvádějí organizátoři

Expozice Bodies měla v minulosti řadu kritiků. Například Tomáš Halík už dříve zmínil, že Body Worlds jde proti kultuře pohřbívání a úctě k zemřelým. Před třinácti lety, kdy byla výstava poprvé v Česku, vyvolala sérii protestů.



Když Praha hostila v roce 2017 výstavu naposledy, organizace Lidská práva bez hranic sepsala otevřený dopis základním a středním školám. V něm upozorňovala na etická rizika a doporučila, aby akci nikdo nenavštěvoval.

Organizace varovala i před nejasným původem těl, podle kritiků dokonce šlo o těla čínských disidentů. U letošní expozice však pořadatelé garantují, že exponáty budou ryze evropské.

Výstava je založena na dárcovství orgánů od zájemců, kteří se zaregistrují ve speciálním programu. V něm požadují, aby jejich těla byla po smrti použita k veřejnému vystavování. Většina částí těl pochází od těchto dárců, nicméně některé neobvyklé zdravotní stavy předvádí Body Worlds na exponátech ze starších anatomických sbírek.



Těla zůstávají zachována díky metodě plastinace, kterou vynalezl Němec Gunther von Hagens. Jde o nahrazení vody v tkáních silikonovým kaučukem, díky němuž se celé tělo zakonzervuje. Taková příprava někdy trvá i déle než rok.

Ve čtvrtek 24. září začne Body Worlds od 15 hodin. V ostatních dnech bude otevírací doba od 9 do 19.30. Vstupné pro dospělé během pracovního týdne stojí 300 korun, o víkendu o 50 korun více. Stejný výpočet ceny platí i pro studenty a seniory, pro něž stojí lístek ve všední den 250 korun. Děti do pěti let mají vstup zdarma.