Pod prášky a zlobou je vám všechno jedno, napsala žena vyhrožující starostce

Všichni se určitě ptáte kdo je ta žena, která psala výhrůžku starostce, byla jsem to já (nemáme žádnou škodu po tornádu) chtěla jsem ji trochu vystrašit, ale samozřejmě jsem to nemyslela vážně a vůbec jsem nepsala že jí píchnu jídlu do břicha ale že jí někdo může. Chtěla jsem aby se začala zajímat o ty nešťastné lidi, kterých je mě nesmírně líto a o brigádníky, bez kterých by byla obec ještě v troskách, chodili nadření, špinaví a spálení od slunka a ona z nich udělala hospod...ské flákače. I za to málo co jsme jim poskytli na hale nám děkovali, sprcha, kafe, buchta, oplatek, zelenina, voda. Byla jsem tam 5 dnů v týdnu skoro celou dobu a žádný nepořádek tam nebyl, snad až poslední den. Mohli se tam chodit sprchovat i místní, ale těm to nikdo neřekl, kde se ti chudáci koupali to nevím. Jídlo se shánělo a vozilo z celého kraje jak žebrákům, někteří přivezli jídlo, materiál a nebyli ani vpuštěni do obce prý máme všeho dost, ale nejvíc ze všeho máme plno zoufalých a psychicky zlomených lidí, kterých je mě nesmírně líto. Sama to znám roky užívám antidepresiva a co nám tornádo vzalo Pavlu tak ještě víc. Pořád ji mám před očima, co musela během toho zažít, byla tak plná života a plánů a najednou je všechno pryč, radši bych přišla o dům jak o ni, byla strašně fajn, lepší nevěstu bysme nenašli. Chtěla jsem tu SMS vymazat , uvědomila jsem si že to není správné, ale pod práškama a veškerou zlobou je vám všechno jedno. Přes slzy protože brečím pořád když jsem sama jsem zmáčkla odeslat místo vymazat. Všeho moc lituji, paní starostce jsem se byla osobně omluvit a napsala jí i vysvětlující dopis. Bohužel se to nedá vzít zpět a tak budu čekat na rozsudek od vás, trest a následky si ponesu po celý život, ale zoufalý člověk dělá zoufalé činy. Nejvíc je mě že s tím bude žít celá rodina. Všem co mají rozbité nebo zbořené domy přeji aby se na ně stát nevykašlal a všem, kteří jim pomáhají i v dané situaci moc děkuji, jste super. Napsala jsem to hlavně proto, abyste to věděli ode mne, protože média si to píšou jak se jim to hodí.