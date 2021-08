Tornádo zničilo desetitisíce stromů, obnova potrvá roky

„Před domy měli lidé vysazené hrušně jako symbol naší obce, ty tam už nejsou. Největší smutek nám přináší zdevastovaná jablečno-hrušková alej mezi Moravskou Novou Vsí a Hruškami,“ vypráví zastupitelka Hrušek Lenka Marcinková Ondrášková.

Od středu vesnice dolů živel zničil veškerou zeleň. Pomoci s obnovou chce iniciativa Sázíme budoucnost Nadace Partnerství, která vyhlašuje veřejnou sbírku na podzimní výsadbu nových stromů. Další peníze získá od firem a ministerstva životního prostředí.



Přesný rozsah škod na zeleni zatím není známý. Aktuálně ho mapují arboristé. Už teď je ale jasné, že peníze budou potřeba jak na výsadbu nových stromů, tak i na záchranu těch, které ještě stojí.



Ministerstvo životního prostředí přislíbilo, že vypíše dotační program a region podpoří 100 miliony korun, které bude možné čerpat do konce příštího roku.



„Peníze lze využít na odklízení poškozených stromů a keřů, na novou výsadbu dřevin, obnovu trávníků nebo trvalkových porostů,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.



Podle náměstka jihomoravského hejtmana Jana Zámečníka jsou zničené tisíce až desetitisíce stromků. „Šlo o stromy na zahradách, aleje a lesní porosty. Z kraje budeme veškerou pomoc koordinovat. Výsadba není záležitost dnešních dní, ale je potřeba nad tím přemýšlet už teď,“ podotkl Zámečník. Zdůraznil, že se celá obnova musí pojmout komplexně. Je třeba opravit i rybníky, remízky a větrolamy.



„Každá pomoc se počítá a my si jí vážíme. Věřím, že pokud se všechno povede, naše vesnice zase bude vypadat krásně,“ uzavřela zastupitelka z Hrušek.



Les začnou sázet ještě letos

Například v Hodoníně už se pouštějí do obnovy Bažantnice. Příměstský les, který je místem častých procházek zdejších lidí, se v tuto chvíli intenzivně čistí od polámaných a vyvrácených stromů. Pak bude následovat nová výsadba. Ta musí být provedena podle zákona do dvou let od ničivé katastrofy.

Pro obnovu lesa a zalesnění budou využity semenáčky, sazenice, popřípadě vzrostlejší stromy odpovídající přírodní oblasti a nadmořské výšce, tak aby se zachoval původní ráz lesa. Odborníci společně s lesním hospodářem již začali pracovat na celkovém zmapování škod a na vytýčení lesních ploch pro novou výsadbu, která reflektuje zpracovaný projekt příměstského lesoparku.

„Velmi si vážíme a vnímáme nabídky pomoci od hodonínských občanů, případně institucí, které chtějí pomoci s obnovou lesa. V tuto chvíli jednáme o možné spolupráci s krajinnými architekty, arboristy a dalšími odborníky, kteří nám pomohou obnovit prostor tak, aby byl příjemným místem pro všechny a lidé si ho mohli co nejdříve užívat,“ informoval starosta Libor Střecha. Zahájení výsadby předpokládá město ještě v letošním roce.

Přímo v ulicích postižených obcí stav stromů mapovali odborníci z Mendelovy univerzity.



„Vegetace v ulicích je buď žádná, nebo silně poškozená,“ uvedla děkanka Zahradnické fakulty Alena Salašová. Například jen v Mikulčicích zmapovali 130 stromů.



Podle Salašové jen část z nich zregeneruje a vytvoří druhotnou korunu. Na arboristech tak bylo vytvořit návrh ošetření stromů, v horších případech vynést ortel skácet. Většinu práce na stromech už udělali hasiči, ulomené části jsou tedy už odstraněné.