Víno je součást životního stylu, říká nový šéf vinařů. Volbu ovládl drtivě

„Prezident Svazu vinařů musí umět řvát, bránit a obhajovat zájmy jeho členů. Přitom nedělat one man show, ale prezentovat hlasy všech,“ říká Martin Chlad, kterého do křesla šéfa největší vinařské organizace ve čtvrtek Velkých Bílovicích zvolila drtivá většina jejích členů. Po devíti letech tak střídá ve vedení svazu Tibora Nyitraye, který z funkce odstoupil z osobních důvodů.

Na nového prezidenta čekají v následujících letech komplikované úkoly. Bojovat bude muset například proti snahám o zavedení spotřební daně u vína, proti změnám klimatu ovlivňujícím terroir, ale i proti takzvanému protirakovinnému balíčku, který připravuje Evropská komise. V rámci něj zařadila mezi škodlivé látky způsobující rakovinu i alkohol – a tedy i víno. Dotknout by se ho tak měl například zákaz reklamy a propagace.

A to je věc, kterou Martin Chlad zásadně odmítá. „Víno nahlíženo Evropou a organizací OIV (International Organisation of Vine and Wine – pozn. red.) není standardní potravinou. Je to kulturní produkt, který je součástí životního stylu, tradic a dědictví, fungujících ekonomik, cestovního ruchu i vzdělání a poznávání. V tomto musíme být s Evropou v souladu,“ myslí si.



Dokázat to má mimo jiné sympozium, které se připravuje na příští rok. Účastnit by se ho měli lékaři, zástupci turistických center i vinařských svazů. Napříč těmito obory by pak měl zaznít silný hlas, který by mínění Evropské komise o škodlivosti vína vyvrátil.

Pozornost chce Martin Chlad věnovat i značce Vína z Moravy, vína z Čech, tedy značce tuzemské produkce. „Je dobře vnímaná v tom smyslu, že si ji lidé zapamatovali. Ale rezervy jsou v prodejnosti takto označeného vína,“ poznamenal Chlad s tím, že cestou je nejen adresně cílená reklama, ale například i vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu či v restauracích, kteří mohou nejvíce ovlivnit, aby lidé víno s touto značkou kupovali.



Témat, která chce rozvíjet, je ale celá řada. Ještě před měsícem, kdy měla proběhnout první prezidentská volba, přitom vůbec netušil, že někdy vůbec bude kandidovat. Volební valná hromada Svazu vinařů se totiž měla uskutečnit v době, kdy se jižní Moravou prohnalo tornádo. Protože mnozí vinaři se prali s následky živlu, termín volby se posunul. Pak přišla hozená rukavice v podobě nominace od spolku Mladí vinaři, kteří ukázali právě na Martina Chlada. A on přijal.

Konkurenti to vzdali

Cestu k prezidentskému křeslu mu přitom předem vyklidili další vážní kandidáti.

Františka Koudelu, šéfa Znojemské Besedy a předsedu VOC Znojmo, od volby odradil právě měsíc času na rozmyšlenou navíc. „Rozhodl jsem se zůstat na Znojemsku a věnovat se dál vinařině, kultuře či cestovnímu ruchu. Mám štěstí na to, co dělám a musel bych některou z těch pozic opustit. Poděkoval jsem kolegům, kteří mě nominovali. Třeba ten prostor přijde ještě někdy v budoucnu,“ okomentoval své rozhodnutí.

Jen tři hodiny před samotnou volbou pak přišel e-mail s informací o odstoupení i od znojemského místostarosty Jana Groise. „Do volby jsem šel s odvážným programem, jehož cílem bylo změnit a zmodernizovat fungování svazu. Bohužel tornádo na jižní Moravě absolutně změnilo prioritu volby. Cítím, že by v důsledku toho nebyl prostor pro realizaci mého programu. Prioritou bude řešení škod po tornádu a vyjednání co nejvyšší kompenzace pro všechny poškozené, což je náročná agenda, která bude vyžadovat někoho zevnitř svazu, kdo se nebude muset seznamovat s celou agendou od začátku,“ napsal.

A právě to sedí na Martina Chlada. Ve Svazu vinařů pracuje už devět let na pozici marketingového a obchodního ředitele. Byl tak u celé řady důležitých událostí, se kterými se obor musel v uplynulých letech potýkat a má v něm přehled. I to členové Svazu zohlednili, když mu dali jednoznačnou přednost před posledním protikandidátem – velkobílovickým vinařem Lubomírem Maťákem.

Podle končícího šéfa Svazu Tibora Nyitraye je Martin Chlad dobrou volbou. „Zůstává zachovaná určitá kontinuita, přitom je zde zároveň velká perspektiva odbočení do modernějších přístupů,“ okomentoval výsledek volby. Zároveň vinaře vyzval, aby nového prezidenta podrželi. „Jak se říkalo ve starých westernovkách: Podporujte svého šerifa, protože jedině tak budete mít doma pořádek,“ říká s nadsázkou.

Svaz totiž volba nového prezidenta rozpoltila. „Vnímám určitý rozkol. Objevily se různé názorové frakce. Místy to šlo až do extrému a hrozil odchod některých subjektů ze svazu. Mou motivací je zklidnit situaci a začít na ní stavět, aby svaz byl silnou a pokud možno ještě silnější organizací,“ poznamenal Martin Chlad s tím, že chce zároveň přitáhnout do vinařské organizace novou generaci vinařů.