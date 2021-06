Bylo velké štěstí, že obešlo sídliště. Meteorolog mapuje trasu tornáda

Brněnský meteorolog Petr Münster od pátečního rána do pondělního odpoledne mapoval, co se na jižní Moravě stalo. Aby s kolegy mohli přesně vyčíslit sílu ničivého živlu. „Tornáda, která se u nás kdy vyskytla, byla vždy slabší. Jak rozsahem, tak škodami. Jenže i délkou trasy a životností je to čtvrteční extrémní,“ říká.