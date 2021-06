Domy nejvíce poškozené tornádem jdou k zemi. Statik jich odepsal už 114

„Demolici zatím postihne zřejmě 114 domů, ještě to jednou prochází statici, do konce týdne by mělo být jasno,“ informoval v úterý dopoledne po jednání krizového štábu jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Prvotní odhady hovořily o šesti až sedmi desítkách domů. Jenže po přezkoumání vynesl statik smutný ortel nad mnoha dalšími. Počet fosforeskujících křížků, které značí právě nutnost srovnání budovy se zemí, se rozrostl o více než čtyři desítky.

Likvidační práce probíhají živelně. Například už v pondělí bylo v hodonínském Pánově k vidění několik základových desek, které po staveních zbyly.

V úterý se do demolice pustili lidé například v Mikulčicích, a to za pomocí bagrů. Josef Duchoslav pomáhal, společně s hasiči z Vlčnova, svému tchánovi Miloši Belkovi. Rodině z domu po řádění tornáda zůstaly jen obvodové zdi. A pod plachtou zapadaný klavír. Na něj si ještě Miloš Belka před opuštěním ruiny zahrál.

„Tchán ho chtěl nejdřív darovat za odvoz, protože jsme ho neměli kam dát. Ale nakonec mám skvělou zprávu. Klavír byl zachráněn,“ komentoval Duchoslav. Známí se jim totiž nabídli, že jim piano uschovají.

Podle starostky Mikulčic Marty Otáhalové si demolice obstarávají sami obyvatelé. Demolice řízené hasiči začnou podle Jihomoravského kraje až příští týden.

Při řízené demolici půjdou náklady za hasiči

V Mikulčicích dnes začali lidé pomocí těžké techniky bourat čtyři domy. Slouží jim k tomu bagr a velký nakladač. Otáhalová uvedla, že někteří lidé se rozhodli pro demolici sami. Ze zákona je to možné. Řízenou demolici budou mít na starosti hasiči, kteří s ní ale začnou nejspíš až příští týden poté, co statici prohlédnou všechny objekty zasažené bouří a určí přesný počet ke zbourání.

Otáhalová řekla, že do jednoho ze zasažených domů, který je na tom špatně staticky a musí jít k zemi, měl stále snahu vracet se jeden z obyvatelů. Proto se blízcí rozhodli pro demolici svépomocí.

„Při řízené demolici půjdou náklady za hasiči. Pokud se někdo rozhodne pro zboření domu sám, může dostat podporu až půl milionu korun od ministerstva pro místní rozvoj, která mu budou sloužit i na přípravu stavby nového domu,“ uvedla dnes ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Ministerstvo poskytne lidem na poškozené domy nebo stavbu nových dotaci až dva miliony korun a možnost až třímilionového úvěru na 30 let s jednoprocentním úrokem. Podpory mohou využít i majitelé, kteří neměli pojištěnou nemovitost.

Bouřky zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko ve čtvrtek večer, poničily 1200 domů a vyžádaly si šest životů.