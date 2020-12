Známého zbili pálkou až ochrnul a nechali ho v lese, soud jim zvýšil tresty

Odvolací soud dnes potvrdil nejvyšší osmnáctiletý trest Marku Vejpustkovi. Patriku Ihmovi, který se stejně jako Vejpustek na napadení osobně podílel, zvýšil soud trest o rok na 11 let.



O rok na sedm let soud zvýšil trest Vojtěchu Hlavačkovi, který podle spisu na místě uhlazoval stopy. Duc Anh Tranovi, který dělal řidiče, soud potvrdil trest ve výši devíti let. Ihmovi i Tranovi zároveň zmírnil typ věznice.

„Ke změně výše trestu došlo zejména s přihlédnutím k závažnosti spáchaného trestného činu a k účasti jednotlivých pachatelů na trestním jednání,“ řekl mluvčí soudu Stanislav Cik.

Všechny obžalované soud navíc zavázal k úhradě dvoumilionové škody pojišťovně, poškozenému musejí uhradit téměř půl milionu korun.

Žalobkyně Jarmila Ošlejšková u soudu žádala ještě přísnější potrestání.



„Máme za to, že nalézací soud přecenil polehčující okolnosti. Zásadně nesouhlasíme u Trana a Ihma s mimořádným snížením trestu pod spodní hranicí. V této věci nejsou žádné mimořádné okolnosti případu. Vzhledem k následku u poškozeného není důvod pro to, aby byly tresty kterémukoliv z pachatelů ukládány mimo sazbu,“ uvedla žalobkyně.



Upozornila na to, že šlo o organizovanou skupinu. Obhajoba naopak poukazovala na to, že obžalovaní neměli v úmyslu poškozeného usmrtit ani nebyli srozuměni s tím, že by mohl na místě zemřít.



Napadení se odehrálo loni v únoru, podle soudu si muži ve věku 19 až 24 let čin dopředu podrobně naplánovali a rozdělili si i role, vytipovali si místo a opatřili pálku a maskovací prostředky.

Obětí je mladý Vietnamec, kterému se přezdívalo Milan. Mladíci ho vylákali z domu v Žabovřeskách pod záminkou prodeje tabáku. Místo obchodu ho však surově napadli baseballovou pálkou, útočili i na hlavu.

Přepadení šli společně oslavit

Poté ho naložili do auta a odvezli do lesa u Bílovic nad Svitavou. Tam jej opět brutálně napadli, zdrogovali extází a nakonec ho tam ponechali osudu a odjeli i se 140 tisíci korunami, které měl Vietnamec přichystané na nákup tabáku.

Po odjezdu z lesa se čtyři mladíci vydali oslavovat. „V zajištěné

komunikaci ze sociálních sítí zaznělo, že taková akce si zaslouží koks (míněno kokain), luxusní restauraci a ‚štětky’. Tam že si rozdělí lup a za utržené peníze si půjdou užít,“ podotkl v závěrečné řeči zmocněnec poškozeného Miroslav Kučerka.



Motivem byla podle Kučerky pomsta a řešení dluhové situace Marka Vejpustka.

„Nechtěl ji řešit konsolidací půjček, ale baseballovou pálkou. A opatřením si peněz díky kamarádům od nevinného. Všichni si museli uvědomit, co může způsobit úder pálkou, nejvíc ze všech pan Ihm, který tento sport hrál. A navíc, co může způsobit transport, bití na opuštěném místě v lese, igelitový sáček přes hlavu a co může způsobit to, že tam člověka necháte ležet,“ upozornil při dřívějším soudním líčení Kučerka.

Napadený mladík přežil jen díky sdílené poloze přes mobilní aplikaci, jejíž pomocí ho našli jeho kamarádi. Okamžitě přivolali pomoc.

Život mu zachránil lékař, který jej na místě intenzivně oživoval. Muž utrpěl těžká zranění včetně tříštivých zlomenin a otoku mozku. Zůstal ochrnutý na vozíku.

Dosud netrestaní mladíci, mezi kterými je i student konzervatoře, se k činu doznali. Hlavní podíl viny však svalovali na druhé.