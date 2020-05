Zbitého mladíka zachránil mobil, obžalovaní svalují vinu jeden na druhého

Obětí je mladý Vietnamec, kterému okolí přezdívalo Milan. Podle obžaloby ho čtyři mladíci loni v únoru vylákali z domu do parku v Žabovřeskách pod záminkou obchodního jednání.

Jeden z nich je krajanem poškozeného a na tuto „akci“ zapůjčil vlastní auto.

Podle spisu útočníci mladíkovi nabídli prodej tabáku do vodní dýmky. Místo obchodu ho ale napadli baseballovou pálkou a nacpali do auta. Přes hlavu mu navlékli igelitový sáček a odvezli ho do lesa nedaleko Bílovic nad Svitavou.

Tam ho opětovně mlátili pálkami a kopali do něj, způsobili mu těžká zranění. Ještě před tím ho však zdrogovali extází. Po útoku pachatelé z místa odjeli a nezajímali se o stav poškozeného.

Odnesli si 140 tisíc korun, které měl Vietnamec na tabák, a rozdělili si je mezi sebou.



Zraněného mladíka, kterému navíc hrozilo, že umrzne, se povedlo zachránit jen díky mobilní aplikaci. Zvládl totiž poslat SMS svým známým a ti jej podle GPS našli.



Obžalovaní svalují vinu jeden na druhého

„Milana znám. Ten večer ve čtvrtek 21. února mi volal kamarád, že byl Milan přepadený a že podle GPS je někde v bílovickém lese. Když jsem tam přijel, už tam byli další kamarádi, a také sanita a policie,“ popsal před soudem jeden ze svědků, kteří napadeného hledali.

Obžalovaní mladí muži událost nepopírají, snaží se však svalit vinu jeden na druhého a svoji účast umenšit.

Při dnešním hlavním líčení vypovídali soudní znalci z oboru psychiatrie a psychologie. „Neshledal jsem ani u jednoho (z obžalovaných) psychickou chorobu nebo poruchu. Byli schopní rozpoznat svoje jednání, takže nenavrhuji žádné ochranné opatření,“ uvedl znalec z oboru psychiatrie.

Podle znalce z oboru psychologie ani jeden z obžalovaných není primárně surovcem, ale dva - Vojtěch H. a Marek V. touží po obdivu a mají snahu vyvyšovat svoji osobnost nad ostatní.

Napadený mladík utrpěl kromě jiného poranění mozku a měl porušený ušní bubínek. Je stále ve vážném stavu a zdravotní problémy zřejmě bude mít již trvale.

Rodina proto požaduje osm milionů korun odškodného. Vzhledem k brutalitě činu hrozí obžalovaným až dvacet let vězení, nebo výjimečný trest. Verdikt v případu zatím nepadl.