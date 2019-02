Napadený muž se probral v lese, jeho známé viní policie z pokusu o vraždu

Zraněný muž vytočil linku 158 a sdělil policistům, že byl přepaden a leží v lese. Nedokázal však uvést, kde přesně se nachází.

Muž ovšem zvládnul odeslat několik SMS svým známým, kteří jej začali také hledat. Zásadní informace k jeho vypátrání přinesly sociální sítě a jedna ze sdílených aplikací na mobilním telefonu. „Poškozený byl včas nalezen, což mu pravděpodobně zachránilo život,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Kriminalisté hned následující den zadrželi tři podezřelé: třiadvacetiletého vysokoškoláka, dále osmnáctiletého studenta střední školy a dvaadvacetiletého muže, který se živí jako řidič. „Ti byli vzápětí obviněni a v neděli vzati do vazby,“ doplnil mluvčí.

Podle dosavadních informací, které policie zjistila, vylákali tito muži ve čtvrtek mezi 20. a 21. hodinou svého známého do parku v brněnských Žabovřeskách nedaleko domu s adresou Luční 21. Zde ho pak dva z nich napadli, naložili do auta a odvezli do lesa za Brno, kde ho nechali napospas osudu.

Jaký motiv hrál v případu roli, policisté stále zjišťují. Jednou z verzí je loupež. Útočníci totiž svou oběť vylákali ven pod záminkou obchodní schůzky a následně poškozeného okradli o sumu v řádu desítek tisíc korun.

Policisté žádají, aby se jim ozvali případní svědci, kteří se pohybovali v místě napadení v Žabovřeskách a všimli si pohybu lidí či aut.

„Všichni podezřelí byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. V případě odsouzení jim hrozí tresty odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest,“ dodal mluvčí.