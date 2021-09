Fantazie, žasl světový chirurg Pomahač v miliardovém centru v Brně

Dnes padesátiletý lékař původem z Ostravy se proslavil provedením první úplné transplantace obličeje ve Spojených státech amerických, tvář zachránil řadě pacientů. V roce 2017 byl jmenován profesorem chirurgie na Lékařské fakultě Harvardovy univerzity. Nyní žije v Bostonu, Masarykovu univerzitu navštívil při příležitosti své účasti na kongresu plastické chirurgie Visegrádské skupiny v Brně.



Při prohlídce lékařské fakulty se podíval i do univerzitního Simulačního centra, nejmodernějšího svého druhu ve střední Evropě. Slouží jako cvičná nemocnice, která má za úkol připravit budoucí lékaře a zdravotníky na reálné zaměstnání.

Vyzkoušet si mohou práci na operačním sále a jednotkách intenzivní péče, zdravotnickou techniku nebo simulátory. Stavba centra trvala dva roky, včetně veškerého vybavení vyšlo na téměř miliardu korun.

„Je to opravdu unikátní a fantastická pomůcka výuky,“ komentoval Bohdan Pomahač vybavení fakulty. „My máme simulační centrum v rámci nemocnice, které je menší a není tak kvalitně integrované z hlediska všech částí péče o pacienta,“ popsal jako šéf transplantačního oddělení jedné z nemocnic spadajících pod Harvard.

Podle Pomahače jsou rozdíly mezi českým a americkým zdravotnictvím obrovské z hlediska financování nemocnic, pojištění i péče.

„Vychází to z jiných základů. Neřekl bych, že jedna nebo druhá varianta je ideální, to neví nikdo na světě. Ale podle toho, co jsem schopen posoudit, tak tady se poskytuje velmi kvalitní péče a je velice dostupná,“ uvedl k českému zdravotnictví.

Součástí jeho návštěvy byla i přednáška, kde studentům popisoval svou cestu k úspěchu.

„Výborná přednáška, pan profesor je pro mě rozhodně velkou inspirací,“ prohlásila například studentka třetího ročníku lékařské fakulty Vendula Svobodová, která se na hodiny v Simulačním centru teprve chystá.