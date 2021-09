Centrum ukáže žákům, jak funguje krev. Při pokusech ji nahradí chemikálie

Motivační kampaň Darujme krev pro Brno má svou další součást. Tentokrát se zaměří na žáky druhých stupňů základních škol a středoškoláky, kterým bude od počátku října nabízet výukový program Krev - esence života, jenž v teoretické i praktické rovině prohloubí jejich znalosti o nejdůležitější tělní tekutině.



Projektu se ujalo vědecké centrum Bioskop, které v laboratořích v kampusu Masarykovy univerzity školáky uvítá.

„Výukový program byl nabídnut všem brněnským základním a středním školám. Je jim vytvořen přímo na míru. Žáci si prakticky vyzkouší křížovou zkoušku krevních skupin, mikroskopování nebo provádění základní diagnostiky z krevních nátěrů,“ informuje první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Město se na kurzu podílelo celkem 70 tisíci korunami.

„Máme několik hlavních cílů. Chceme pomoct školám doplnit látku, na kterou mnohdy nemají čas, vhodné prostory ani přístrojové vybavení. Teorii, kterou naberou ve škole, si u nás mohou žáci prakticky vyzkoušet,“ přibližuje vedoucí Bioskopu Petra Matulová. Podle ní má právě praktická výuka potenciál zvýšit zájem žáků o přírodní vědy.

Během kurzu se žáci se skutečnou krví nesetkají kvůli tomu, že to zákon zakazuje. „Chemikálie při křížové zkoušce fungují stejně jako při té reálné. Žáci uvidí, jak to vypadá, když se k sobě dostanou krve z krevních skupin, které k sobě nejsou kompatibilní. Pokud by k něčemu takovému došlo v reálné praxi, pacient by mohl umřít,“ říká jedna z lektorek kurzu Petra Lysáková.

U krve není Brno soběstačné

Vedlejším cílem projektu je přesvědčit budoucí dárce krve. I když je možné darovat až s dovršením 18 let, kurz má v tomto směru význam i u žáků druhých stupňů základní škol.

„I mladší žáci mohou přesvědčit svoji rodinu a své příbuzné, že je to důležité a že by krev měli darovat. Chceme téma popularizovat u všech věkových kategorií, nejen u dospělých,“ sděluje Matulová.

Brněnský magistrát se už druhým rokem snaží občany motivovat k darování krve a krevních složek. Kromě oceňování Jánského plaketami nabízí různé benefity jako šalinkarta zdarma nebo plavenky na brněnská sportoviště. Město také spustilo rozsáhlou informační kampaň, jejíž hlavními tvářemi jsou sportovci Adam Ondra a Lucie Šafářová.

„Krve je momentálně nedostatek. Pokud bychom Brno brali jako uzavřenou lokalitu, tak těch 380 tisíc lidí daruje méně krve, než kolik by pro ně bylo potřeba. Více darují mimobrněnští a kdybychom je neměli, tak by byl problém,“ upozorňuje Hladík. Důležité je podle něj také, aby se lidé zapisovali do registru dárců kostní dřeně.

Město na projektu Darujme krev pro Brno úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí u svaté Anny a s Fakultní nemocnicí Brno, které obě provozují odběrová centra. Dobrovolným dárcům taktéž nabízí různé benefity.

Nemocnice lákají na dárky

Po odběru krve u svaté Anny mohou lidé počítat se dnem volna, občerstvením nebo odpočtem na dani. „Pořádáme také různé tematické akce. Teď jde například o Krvebraní od 13. září, kde mohou lidé za 450 mililitrů své krve získat láhev vína z partnerských vinařství,“ láká mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Nově také zdravotníci na vyžádání bezplatně zjistí hladinu protilátek proti nemoci covid-19. Nejvíce nedostatkové jsou podle Lipovské krevní skupiny 0+ a 0-. Aktuální stav lze sledovat na webu nemocnice.

Fakultní nemocnice Brno nabídne obdobné benefity. Aktuálně majitelé průkazu dárce krve mohou získat dětské vstupenky do VIDA science centra, lanového centra v Neslovicích nebo voucher na vstup do kryokomory.

Jak je dárcovství krve důležité, dokládá fakt, že každý člověk za celý život potřebuje v průměru pětkrát krevní transfuzi a čtrnáctkrát lék vyrobený z krve. V Česku momentálně chybí podle odhadů zhruba 100 tisíc dárců.