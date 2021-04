Slavný prodejce skla v centru Brna končí, obchod po 70 letech složil covid

Skončili už před pandemií Zavírání známých podniků není znakem jen doby covidové, v níž ale tento neblahý trend nabral rychlejší spád. Ještě před pandemií, v roce 2019, ohlásil konec klub Mersey , kam dlouhá léta chodili hlavně mladí tancovat. Majitel Pavel Tesař přiznal, že podnik byl deset let ve ztrátě 300 tisíc ročně.

Ve stejném roce se prodaly i poslední hrnce a pánvičky v domácích potřebách Cimrman v Masarykově ulici. Majitel Jaroslav Cimrman odešel do důchodu a nástupce nesehnal. Legendární obchod nahradila Bageterie Boulevard.

Do cukrárny U Čtyř mamlasů v samém centru města chodili Brňané pro zákusek už od 80. let. Podnik v roce 2016 majitel Václav Labský přestěhoval do Minoritské ulice, kde teď už však také není.

Z centra před pěti lety zmizela i prodejna lidové tvorby Luta . Oblíbená byla zejména mezi cizinci, kteří tam kupovali výrobky s folklorní tematikou. Sortiment dárkového zboží se přesunul do e-shopu.

Trochu jiný příběh „napsal" Michal Ženíšek, který vlastní nejstarší soukromé knihkupectví v Brně. Před dvěma lety oznámil, že odchází do důchodu. V pasáži Alfa tak vyvěsil ceduli, že hledá nástupce, avšak knihy prodává dál.