Po hotelu Slavia v Brně končí kvůli koronaviru i legendární prodejna Indies

„Velice nás to mrzí. Ale události v posledních měsících – i přes všechnu snahu udržet běžné fungování – nás donutily uzavřít kamennou prodejnu,“ oznámil na Facebooku tým Indies a poděkoval za přízeň po celých 30 let. Prodejní činnost, s výjimkou předprodeje vstupenek, přesouvá do online prostředí. Kulaté výročí od založení přitom oslavil teprve nedávno, letos v únoru.

„My jsme vydávali už za bolševika. Chodil jsem s cívkáčem (magnetofon – pozn. red.) na koncerty, povedlo se mi nahrát třeba Pražský výběr nebo Jasnou páku. Hned jsem to namnožil na kazety, ale ty jsme vyměňovali jen mezi sebou. Na burze vinylů jsme se seznámili s člověkem, který si ilegální půjčovnou přivydělával. Po revoluci jsme si řekli, že bychom půjčovnu mohli mít taky,“ zavzpomínal při té příležitosti jeden ze zakladatelů úspěšné značky Indies Records Milan Páleš.

Loni z čistě ekonomických důvodů skončil po čtvrt století na trhu i tradiční prodejce hudebních nosičů Bontonland.



Zmíněný hotel a restaurace Slavia, který proslavil film Dědictví s Bolkem Polívkou, oznámil v důsledku nařízení vlády uzavření v březnu. Pro hotel znamenala velkou komplikaci už rekonstrukce Solniční ulice, ve které sídlí.

„Znamenalo to stížnosti hostů, storna, kompenzace a podobně. A do toho přišla nepříjemnost s koronavirem a uzavřením hranic. Vzhledem k tomu, že máme přes 80 procent hostů ze zahraničí, vyhodnotili jsme, že než další dva roky bojovat a platit pozdě zaměstnancům, dodavatelům a jestli vůbec, bude lepší zavřít,“ vysvětlil jednatel hotelu Libor Daněk.