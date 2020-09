Brněnská čtvrť brojí proti přestavbě stadionu, klub s ní nekomunikuje

Osmadvacet z devětadvaceti přítomných zastupitelů brněnského Králova Pole zvedlo ve středu ruku proti záměru fotbalistů Zbrojovky přestavět městský stadion v Srbské ulici v moderní arénu pro 20 tisíc diváků.

Zbrojovka si vysnila stánek s moderními tribunami, skyboxy nebo zázemím pro policii. Revitalizace má vyjít na 700 milionů korun. Záměr však vzbudil nevoli městské části, v níž se stadion nachází.



„Denně dostávám e-maily, v nichž lidé vyjadřují nesouhlas vůči stadionu. Ani jeden není pozitivní,“ sděluje královopolská starostka Karin Karasová (ANO).

Politici a občané na jedné straně a fotbalový klub na straně druhé tak stojí proti sobě. Jeden z problémů tkví i ve vzájemné komunikaci.



„Zbrojovka s námi o ničem nejedná. Z informací, co se dočítáme v médiích, se mi dělá mdlo. Nechápu, proč mohla představit záměr novinářům, a nám ne,“ zlobí se starostka Karasová.

Zbrojovka sice na středu plánovala, že v Králově Poli svoje vize politikům představí, ale nakonec schůzi sama zrušila.

„Prezentaci jsme odsunuli na polovinu října. Dopravní expert nemá dokončené řešení dopravních opatření a na prezentaci musíte přijít s nějakým materiálem,“ vysvětlil majitel klubu Václav Bartoněk s tím, že dál nic komentovat nebude.

Protestovat přišli i obyvatelé

V plánu, který v červenci představil médiím, se počítá se zastřešením stadionu, výstavbou podzemních garáží a změnou osvětlení, aby v zástavbě nevadilo. Stadion je koncipován tak, aby hluk z něho nešel do okolí.



Jenže právě konkrétní parametry nové stavby, které by obavy královopolských obyvatel mohly rozptýlit, nikdo vedení jejich městské části neukázal.

A tak ve středu na zastupitelstvo dorazili i lidé, kteří poblíž stadionu žijí. Přišli s transparenty a nesouhlasnými proslovy.

„My, bydlící v Králově Poli, jsme mimořádně rušeni nedělními zápasy a různými omezeními. Včetně lidí, kteří se potom po ulici Červinkova vrací k tramvaji a na tramvajovém pásu si ulevují. Je to nechutné a představa, že se to ještě nakumuluje, je děsivá,“ prohlásil Petr Šulc, který protestující na zastupitelstvo svolal.

Přestože je vedení třicetitisícové městské části ostře proti přestavbě stadionu, uvědomuje si, že pokud bude Zbrojovka úspěšná v jednání s městem, může si revitalizaci prosadit bez ohledu na odpor z Králova Pole.

„Majitel stadionu (město) může pokračovat v přípravě a městská část do toho vstoupí až jako účastník stavebního řízení. Mohou jít na sílu, mohou to zkusit přetlačit přes stavební řízení, přes stavební povolení, ale městská část proti tomu bude ve všech stadiích bojovat, protože 20 tisíc lidí (na fotbale) do třicetitisícové městské části nepatří,“ oznamuje první místostarosta Zbyněk Šolc (ODS).

Královopolské zastupitele nejvíc zklamalo, že si s nimi nikdo ze Zbrojovky nepřišel promluvit.

„Máme zákulisní informace o jednáních pana Bartoňka na magistrátu nebo na kraji. Další čerpáme z médií. Na prezentaci od Zbrojovky jsem se těšil, šel bych tam s otevřenou myslí a očekával pádné argumenty z jejich strany. Nicméně odpor občanů je tak silný, že bych nejspíš své odmítavé stanovisko nezměnil,“ uvedl opoziční zastupitel Miroslav Bárta (Piráti). Ve stejném duchu se vyjádřila i starostka Karasová.

Magistrát: Hluk a doprava se rekonstrukcí zlepší

Pirát Bárta a jeho klub chtějí co nejvíce podpořit vznik stadionu za Lužánkami. „Pokud by se někdy investoval tak obrovský balík peněz do rekonstrukce stadionu na Srbské, tak nový stadion už nikdy nebude mít šanci vzniknout. A to by pro Brno byla škoda,“ míní Bárta.

Zbrojovka i její první muž Bartoněk sice nemají podporu od královopolského vedení, z magistrátu však odmítavé stanovisko nezaznělo. Naopak. „Záměr přestavby současného stadionu mi dává logiku. Jednoznačně to bude pro městskou část plus. Hluk a doprava, kterou v souvislosti se stadionem na Srbské řeší lidé teď, se díky rekonstrukci zlepší,“ vyzdvihuje brněnský radní pro sport Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Podle něj lidé s rušným provozem v době zápasů museli počítat. „Obyvatelé by si měli uvědomit, že fotbalový stadion stál mnohem dříve, než vyrostla bytová zástavba. A všichni, kteří se do lokality stěhovali, věděli, že tam stadion je,“ upozorňuje Suchý.

Prozatím ovšem není jasné, kde by vůbec Zbrojovka na rekonstrukci stadionu mohla získat peníze.

„Dohoda zněla tak, že Zbrojovka připraví projektovou dokumentaci. Pak se můžeme bavit dál. Ale je potřeba překonat dvě velké překážky – nesouhlas městské části a také finanční nekondici města, která je způsobena koronavirovou krizí,“ přibližuje náměstek brněnské primátorky pro investice Robert Kerndl (ODS).

I podle dalšího náměstka Petra Hladíka (KDU-ČSL) je nutné nejdříve vše vyřešit s místní samosprávou. „Magistrát jim do toho ani nemůže zasahovat. Pokud si v Králově Poli vše vyjasní a pokud sežene Zbrojovka všechna potřebná povolení, tak říkám ano, rekonstrukci stadionu na Srbské se nebráníme,“ říká Hladík.