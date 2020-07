Moderní stadion pro brněnskou Zbrojovku? Nejdřív v roce 2025

Studii médiím představil v pátek a během hodinové prezentace zašel až k takovým detailům, jako je organizace sektoru pro fanoušky hostí, umístění fotovoltaických rohoží na střeše nad tribunami nebo řešení toalet.

Při té příležitosti také připustil, že tato velmi líbivá „lícová“ strana mince má i svůj rub: aby revitalizace stadionu mohla proběhnout za pochodu a Zbrojovka nemusela do azylu, sníží se nejméně na jednu sezonu – ale taky možná na dvě – dramaticky kapacita tribun. Od sezony 2021/22, kdy by práce měly podle ideálních představ klubu začít, by se na zápasy Zbrojovky dostaly maximálně čtyři tisíce diváků, spíš ale ještě méně.

Vizualizace přestavby brněnského stadionu, v jeho okolí se počítá i s parkovacím domem.

„Je to daň za něco, co má svoji hodnotu a může tady vydržet v horizontu dalších třiceti nebo padesáti let,“ řekl Bartoněk.

Podívejte se, jak by měla vypadat r evitalizace stadionu na Srbské:

Uvedené provizorium by nastalo tím, že by na stadionu zůstala jen hlavní tribuna s oficiální kapacitou 1 400 sedadel. Zbytek ochozů by šel k zemi a za brankami by vznikly montované tribuny s kapacitou tisíc až dvanáct set míst.

Až by pak znovu vyrostly severní, jižní a západní tribuna, začala by rekonstrukce té hlavní, z níž by pak vznikla budova s veškerým zázemím a hledištěm se sky boxy.

Úpravám by padla za oběť hospoda, stojící nyní z ulice Srbská vedle stadionu. Z jejího balkonku hosté mohou sledovat zápasy. Na opraveném stadionu by v těchto místech byla jedna ze dvou rohových věží; konkrétně v této se počítá například s prostory pro policii.

Starostka Králova Pole: Městská část je proti

Kdyby se skutečně začalo ve druhé polovině příštího roku bourat a revitalizace, jak se procesu technicky správně říká, trvala odhadovaných tři a půl roku, mohlo by se v moderní aréně se strmými tribunami blízko hřiště poprvé hrát v roce 2025. Náklady odhadl Bartoněk na 650 až 700 milionů korun, model financování a následně i provozu není ještě hotový.

Má to však ještě jeden háček, a to výrazně podstatnější, než je dočasné snížení kapacity hlediště. Plány narazily na nesouhlas radnice v Králově Poli, na jehož území stadion leží.

Vizualizace přestavby brněnského stadionu

„Zastupitelstvo o věci bude jednat 23. září, ale vedení městské části je proti přestavbě fotbalového stadionu v Srbské ulici,“ řekla na dotaz MF DNES královopolská starostka Karin Karasová (ANO). Důvodem rozpaků místních politiků je podle ní nedostatečné řešení dopravní situace a zvýšení hluku v lokalitě během zápasů.

„Neodpovídá ani počet parkovacích míst při tak extrémních akcích, jako jsou fotbalová utkání. Obecně se nám zdá, že umisťovat stadion uprostřed zástavby není vhodné. Naopak maximálně podporujeme výstavbu stadionu v lokalitě za Lužánkami,“ dodala Karasová.

Majitel Zbrojovky signalizuje, že jde o nepochopení celého záměru. Nejenže se klub kvůli nekonečným sporům o pozemky za Lužánkami snu o návratu na tradiční místa víceméně vzdal a vsadil právě na modernizaci v Králově Poli, ale snaží se i nabízet řešení, která obavy starostky Karasové rozptylují.

Parkovací místa mají vzniknout přímo na stadionu pod tribunami. Studie dále počítá s novým parkovacím domem, otevřeným parkovištěm i úpravou veřejné dopravy tak, že by tramvaj končila v původní smyčce v Purkyňově ulici a další auta mohla parkovat na silnici za ní.

Šéf Zbrojovky argumentuje i tím, že tribuna by dosahovala jen do poloviny výšky nedaleko stojícího věžáku a že plocha, na níž by stadion po opravách stál, by byla díky posunutí tribun směrem k hřišti menší, než je nyní.

„Tak vzniknou i veřejná prostranství kolem stadionu,“ podporuje Bartoňkova slova architekt Vojtěch Koudelka z projekční kanceláře Archika, který na studii pracoval. Domnívá se, že hluku by při zápasech bylo naopak méně než v současnosti. „Teď je stadion otevřený, takže funguje jako reproduktor usazený v zástavbě. Z uzavřeného stadionu by hluk ven tak nešel,“ míní Koudelka.

Šéf Zbrojovky uznává, že měl se zastupiteli víc mluvit

Fotbalový boss Bartoněk uznává, že nesouhlas královopolských zastupitelů s jeho vizí může být způsobem špatně naplánovanou komunikací z jeho strany. Před médii při důkladné prezentaci dokázal většinu obav rozptýlit, se stejným vysvětlením ale radnici v Králově Poli neseznámil.

Moderní stadion pro Zbrojovku Čísla a zajímavosti 20 tisíc je projektovaná kapacita stadionu po revitalizaci.

je projektovaná kapacita stadionu po revitalizaci. 650 mil. až 700 mil. korun je odhadovaná cena přebudování.

korun je odhadovaná cena přebudování. 3,5 roku je odhadovaná doba přestavby od jejího zahájení.

„Udělali jsme prezentaci pro vedení města za přítomnosti licenčního manažera UEFA. Uznávám svůj špatný úsudek, že jsem si myslel, že tam někdo z úřadu městské části (Královo Pole) bude. To je jediná chyba v našem postupu,“ řekl Bartoněk.

Neodpustil si však rýpnutí: „Negativní odezva z prostředí městské části mně nepřijde správná. Je zde schválená územní studie. Oni věděli, že fotbalový stadion tady bude. A když něco neznám nebo něčemu nerozumím, tak se ptám. Uznávám naši chybu, že jsme paralelně vedle vedení města nejednali o našem postupu i s městskou částí, ale věnovali jsme se jiným nosným věcem, jako je model financování,“ dodal Bartoněk.

Právě financování ale doladěné ještě není. Zbrojovka na sebe vzala náklady na přípravu a zpracování projektu. „Ideální je investorský mix,“ řekl o investici za bezmála tři čtvrtě miliardy Bartoněk. Opravu stadionu podporuje Fotbalová asociace ČR, což deklaruje nedávno podepsané memorandum. Další peníze mají přitéct prostřednictvím Národní sportovní agentury, Zbrojovka doufá v zapojení města a kraje a jednu část financí by pokryl komerční úvěr nebo soukromý investor.