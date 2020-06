Kluci to vykopou, věří zraněný brněnský kanonýr Přichystal

Každý den chodí autor 11 gólů v tomto ročníku na rehabilitace a na cvičení, zároveň i individuálně trénuje, ale až vyšetření za dva týdny ukáže, jestli si ve finiši soutěže ještě se Zbrojovkou zahraje o postup.



„Zatím s takovým zraněním nemám zkušenost,“ tápe Přichystal. Laboruje s prasklým vazem v kotníku. „Všichni mi říkají, že na čtyři týdny to bude. Třeba to ale bude za ty dva týdny srostlé. Třeba bych na poslední kolo nebo na baráž ještě byl,“ vyhlíží s otazníkem v hlase.

Pondělní dohrávka 27. kola mezi Pardubicemi a Jihlavou potvrdila, že závěr bude velmi dramatický. Pardubice se vrátily na 1. místo o bod před Brno, navíc mají zápas k dobru.

„Tipovat, jak to dopadne, si opravdu netroufnu. Doufáme, že Pardubice ještě ztratí, možné to je. Nemají snadný los, těžké zápasy venku...

Bude to zajímavé.

Podle mě se bude rozhodovat do předposledního kola, a pokud tam oni zaváhají, je to otevřené,“ počítá Přichystal.

Na zápasy si zvykl, teď teprve přišla únava

Ne každý fotbalista zvládne sledovat zápas svého celku bez nervů. Přichystal se dušuje, že v neděli v Králově Poli žádné pochybnosti o výhře Zbrojovky neměl.

„Máme dobrý tým, hodně hráčů, i kluky na střídání. To mě spíš zklamal Žižkov, že si přijel jen tak zahrát, ani nějak dobře nebránil. Nebyl to od něho dobrý zápas. U nás jsem věřil, že to dopadne dobře. Kluci měli od začátku šance, hned dali gól, vypadalo to dobře,“ hodnotil poslední vystoupení Zbrojovky její kanonýr. Potěšila ho atmosféra na stadionu, velice hlučná na to, že tribuny nesmí ani zdaleka být obsazené. Přichystal výbornou náladu v hledišti přičítá ofenzivnímu fotbalu, který brněnské mužstvo nabízí.

„Fanoušci nám pomáhají, takže jen dobře, že byli slyšet. Může to být tím, že vidí gólový fotbal, což mají diváci všude rádi. Trenér Machálek prosazuje hlavně útočnou sílu, chce dávat hodně gólů, ale zároveň abychom nedělali zbytečné chyby dozadu. Abychom makali. My víme, že gólů dáme dost. Jde zároveň o to, abychom jich hodně i nedostali,“ popsal Přichystal strategii, která Zbrojovku dostala do bezprostředního kontaktu s prvním místem.



Od druholigového restartu má Machálkův tým díky tomuto pojetí hry úžasnou bilanci osmi výher a dvou remíz. Doma za poslední čtyři utkání dala Zbrojovka 19 branek.

Přichystal vyzdvihl, že na jeho střeleckou produkci plynule navázal spoluhráč Jan Hladík. Už minulý týden rozhodl zápas ve Varnsdorfu, v němž se Přichystal zranil, a v neděli se do sítě Žižkova trefil dvakrát.

„Myslím si, že se kluci semknou a zvládnou to jako tým. Dobré ale je, že se Hláďa takhle projevil. Je to super pro něho i pro nás,“ říká zraněný útočník.

Během posledních dní udělal zajímavou zkušenost. Poté, co zvládal náročný zápasový režim, se u něho dostavila únava, až když vynechal zápas. „Jsem z toho nicnedělání takový unavený,“ povzdechl si.