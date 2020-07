ONLINE: Pardubice mohou zvýšit náskok v čele druhé ligy, hrají v Chrudimi

Pardubice se mohou přiblížit k přímému postupu do nejvyšší soutěže. Tabulku aktuálně vedou o bod před Brnem, které má odehráno o jeden zápas víc.

ONLINE: Chrudim - Pardubice Utkání sledujeme minutu po minutě.

Kvůli šíření nákazy koronaviru u fotbalistů Karviné vážně hrozí, že se nedohraje skupina o záchranu v první lize. To by znamenalo, že by se nekonala ani baráž a mezi elitu by z druhé ligy postoupil jen její vítěz. V příštím ročníku by v takovém případě bylo v nejvyšší soutěži 17 týmů.



2. liga KLUB Z V R P S B 1. Pardubice 26 19 4 3 46:15 61 2. Brno 27 18 6 3 64:27 60 3. Dukla Praha 27 16 2 9 55:36 50 4. Žižkov 27 14 4 9 43:37 46 5. Hradec Králové 27 12 9 6 47:28 45 6. Jihlava 27 12 7 8 51:39 43 7. Ústí nad Labem 27 9 8 10 42:44 35 8. Prostějov 27 8 10 9 30:36 34 9. Chrudim 27 9 6 12 40:54 33 10. Líšeň 27 7 11 9 41:42 32 11. Vlašim 26 9 4 13 27:35 31 12. Vyšehrad 27 8 6 13 34:43 30 13. Třinec 25 6 10 9 34:43 28 14. Sokolov 27 6 5 16 30:47 23 15. Varnsdorf 27 5 7 15 33:62 22 16. Vítkovice 27 4 5 18 32:61 17