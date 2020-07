Musíme se vyrovnat s tvrdostí Třince, říká pardubický záložník Zifčák

Pokud Východočeši ve Slezsku zvítězí, jejich aktuálně jednobodový náskok na brněnskou Zbrojovku se opět zvýší na čtyři body a postupové vyhlídky už tím získají hodně reálné kontury. Dvě kola před koncem by se Pardubice mohly těšit v podstatě z postupového mečbolu.

„Samozřejmě si do Třince jedeme pro tři body, nic jiného si ani nepřipouštíme a uděláme všechno pro to, abychom to zvládli,“ vyhlašuje odhodlaně krajní záložník Pardubic Pavel Zifčák, jejž trenéři během zápasů rádi vysílají i na hrot.

Více než 260 kilometrů dlouhou cestu klubovým autobusem se Zifčák chystá využít k relaxaci. „Je to údajně něco kolem třech a půl hodiny, takže nic příjemného. Já osobně se (při podobných zájezdech) snažím dívat na nějaký film nebo se chvíli prospat, aby mi to rychleji uteklo,“ říká hráč, který letos v Pardubicích hostuje z olomoucké Sigmy a v Třinci s nimi dosud nebyl.

Při úvodním vzájemném duelu nicméně loni v říjnu na trávníku Pod Vinicí nechyběl. Pardubice tehdy zvítězily 1:0; branku dával ve 20. minutě Michal Kohút, jejž si však v zimní přípravě stáhlo z hostování mateřské Slovácko, takže na jeho střelecký um Zifčák a spol. v odvetě spoléhat nemohou.



„Ten zápas si pamatuju. Ve druhém poločase jsme měli dost příležitostí k tomu, abychom dali další gól - to se nám bohužel nepodařilo, takže to bylo drama až do konce,“ konstatuje Zifčák.

Pardubičtí dvě poslední druholigová kola vyhráli, když doma porazili Jihlavu (2:1) a venku v derby Chrudim (3:1). Třinec ovšem minule taky zabral - po výprasku 2:5 ve Vítkovicích udolal na vlastním hřišti 2:1 Sokolov.

„Je to velmi bojovné mužstvo, takže od něj očekávám tvrdý, nesmlouvavý výkon, kterému se budeme muset vyrovnat,“ podotýká Zifčák.