Pardubický záložník Hlavatý: Kapitán mi góly přeje, příště půjde na penaltu on

V poslední době je to ale jinak. V pátečním venkovním derby proti Chrudimi (výhra Pardubic 3:1) si totiž hned dvakrát místo něj vzal pokutový kop na starosti další záložník Michal Hlavatý a oba s přehledem proměnil.

„S Jeřábem jsme na sebe nejdřív tak koukli. On ví, že jsem do té doby dal deset gólů, a přeje mi jich co nejvíc, tak mi řekl, ať jdu,“ vracel se Hlavatý k trestňáku v osmnácté minutě, který v klidu „uklidil“ doprava pod břevno a poslal jím Pardubice do vedení 1:0.



„Čekal jsem, že si pak kapitán vezme aspoň tu druhou penaltu, ale to nechal taky na mně. Příště si ji půjde kopnout zase on, když ještě ve zbytku sezony nějaká bude,“ sliboval svému spoluhráči Hlavatý.

Druhou „desítku“ proměnil hodně podobným způsobem, jen o něco níž, brankář po ní tentokrát už ani neskočil. A pro Hlavatého rozvlněná síť znamenala dvanáctý gól v letošní sezoně, z toho hned devětkrát se prosadil v jedenácti zápasech jarní části sezony.

„Úplně nejlepší střelec soutěže ale ještě nejsem,“ podotkl s úsměvem Hlavatý.

Na vedoucího muže této statistiky Stanislava Klobásu z Jihlavy ztrácí ještě dva zásahy. Na ně se ale dvaadvacetiletý středopolař příliš neupíná. V pátek se radoval především z důležité výhry nad rivalem a z dalších tří bodů na cestě za postupem do první ligy.

„Máme radost všichni, těšíme se na každý zápas. Vítězství pro nás ale není žádná úleva, nebereme to jako povinnost, spíš se radujeme, protože zápas jsme si užili. Ale důležitá výhra to určitě je,“ neskrýval po utkání.

O další pardubický gól, který znamenal průběžné vedení 2:0, se postaral Brazilec Cadu, jenž v Chrudimi premiérově nastoupil v základní sestavě Pardubic.

„Trefil jsem se hned ve svém prvním utkání, ve kterém jsem nastoupil v základní jedenáctce, takže jsem šťastný. Daleko důležitější ale je, že zůstáváme první,“ zdůraznil 22letý rodák z Jižní Ameriky.

V sestavě Pardubic se Cadu objevil už několikrát, nejvýraznější porcí však do pátečního derby bylo pouze druhých pětačtyřicet minut odehraných na hřišti Dukly Praha 10. června. (Pardubice vyhrály 1:0, v závěrečném nastavení Cadu viděl žlutou kartu).

„Před každým zápasem jsme všichni v očekávání, jaká bude základní sestava, byl jsem trochu překvapený, že mě do ní tentokrát trenér dal, ale myslím, že jsem zahrál dobře,“ věřil si Cadu.

V Pardubicích tvoří tandem s krajánkem Ewertonem, který má však s evropským fotbalem daleko větší zkušenosti a pro Cadua je hlavně učitelem. V Chrudimi však hráli poprvé bez sebe, Ewerton do utkání nezasáhl kvůli zranění.

„Bylo to trochu zvláštní, Ewerton je skvělý hráč, ale snad v pohodě, když jsem dal svůj první gól. A Eweho rekonvalescence by měla být taky v pořádku, brzy bude hrát opět s námi,“ řekl Cadu.