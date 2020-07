Zraněný jihlavský kapitán Vaculík: Sezonu už dokoukám z tribuny

Jenže v podání FC Vysočina neúspěšné jaro a zejména zranění, které Vaculík utrpěl při nedávném domácím zápase se Žižkovem (přetržený úpon u lýtka – pozn. red.), plány definitivně změnily.

„Aktuální sezonu už dokoukám z tribuny,“ připustil tři kola před koncem soutěže Vaculík. „A po ní má hráčská kariéra skončí.“

Berete jako velké zklamání, že do konce sezony sice ještě zbývají tři kola, ale Jihlava už je ze hry o postup minimálně do baráže?

Beru to jako zklamání, ale neřekl bych, že velké. Je to škoda, chtěli jsme se minimálně o tu baráž prát. I když to zatím vypadá, že v této sezoně by nám byla k ničemu. (Kvůli karanténě Karviné je ve hře možnost, že se prvoligová sezona nedohraje, z nejvyšší soutěže nebude nikdo sestupovat, a ze druhé ligy postoupí jen vítěz – pozn. red.) Beru to jako zklamání, na druhou stranu to má však i nějaké objektivní příčiny – podle mě.

Nedávno jste mluvil o tom, že se nepovedla zimní obměna kádru: reagovat na odchod stopera Tijaniho do Slavie. Byl to ten hlavní problém, proč se hra FC Vysočina na jaře rozpadla jak domeček z karet?

Myslím, že je to jeden z důvodů. Těsně před začátkem jarní části jsme uvolnili Moma na hostování, ve druhém utkání po koronapauze se nám zranil Petr Tlustý. A v tu chvíli byla potřeba nová stoperská dvojice. Byl to ale jen jeden z problémů, na který se vše ostatní nakupilo.

„Chtěli jsme se minimálně o tu baráž prát. I když to zatím vypadá, že by nám v této sezoně byla k ničemu.“

V závěru soutěže vás čekají ještě tři zápasy: v sobotu od 17 hodin s Prostějovem, za týden ve Vlašimi a posléze s Ústím nad Labem. Budete se snažit je zvládnout tak, abyste skončili co nejvýš? Nebo dáte prostor mladým hráčům ze širšího kádru, aby nabrali druholigové zkušenosti?

Určitě budeme chtít ty tři zápasy vyhrát. Myslím, že se pořád hraje na výsledky. A ať nastoupí kdokoliv, tak zápas budeme chtít v každém případě zvládnout. Sestavu navíc určuje trenér, ten rozhoduje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A jestli se rozhodne dát šanci nějakému hráči, bude ho chtít vidět, nebo bude sestava, jaká je, to je absolutně v jeho kompetenci. A v jeho řízení.

Zmiňoval jste, že po sezoně coby hráč končíte. Bude to pro vás o to jednodušší, že se budete moct věnovat už jen funkcionářské práci?

Uvidíme, jestli to bude o to jednodušší. Ale určitě bude více času na to, dělat tu druhou část. Uvidíme, co to přinese, jak to přinese a tak.

Už nyní je jasné, že z týmu odchází do Norska brankář Luděk Vejmola. Jak moc mrzí, že přicházíte o jednu opor?

On neodchází, on už tam je. (Při středečním vítězství jeho Haugesundu 1:0 nad IF Start seděl Vejmola na lavičce náhradníků – pozn. red.) Přišla nabídka na hráče, on ji chtěl využít. A my jsme mu to umožnili. Já to beru jako fotbalový koloběh, který je v Jihlavě. On nějakou práci odvedl, věděl, že nemáme momentálně šanci postoupit, a nechtěli jsme mu teď bránit. A slibovat mu, že za rok postoupíme. Takže si vyhodnotil, že je to pro něj zajímavé. Pro klub to taky může být zajímavé, pokud se půlroční hostování změní v přestup. Takže jsme se dohodli. Já mu přeju jenom to nejlepší. A my budeme zase hledat gólmana na další sezonu.

Máte v tuto chvíli jasno o tom, jak by měl vypadat hráčský kádr na příští sezonu? Kdo v týmu bude pokračovat a kdo naopak končí?

Vedeme interní jednání. A víc bych to nerozebíral.

Takže v tuto chvíli čekáte, až sezona skončí a bude na vše více času?

Ano, i tak se to dá říct.

Jak vypadá situace trenéra Kučery, počítáte s ním dál? Chtěli byste ho udržet?

Jsou to interní jednání, které vedeme i s trenérem. Bavíme se o všech možnostech, které jsou. Takže momentálně k tomu nemám moc co dodat.

Dlouhodobě se řeší i ekonomická stránka klubu. Máte představu, jak na tom pro příští sezonu budete?

Bez komentáře.