Na bod jsme měli, řekl chrudimský záložník Dostálek po derby

„Pardubice určitě předvedly svoji kvalitu, ale myslím si, že jsme se neztratili,“ zhodnotil hned po utkání. „Začátek byl z naší strany takový rozjíždějící, ale po kontaktním gólu na 2:1 jsme měli navrch. Pardubicím jsme jejich hru narušili a podle mě se začaly klepat,“ dodal Dostálek.



Byl to právě on, kdo zařídil zmíněnou jedinou branku Chrudimi v utkání. V padesáté druhé minutě uklidil za hostujícího brankáře Marka Boháče centr od spoluhráče Michala Trávníčka z levé strany.

„Viděl jsem, že Travas běží po lajně, tak jsem se dostal na přední tyč, jen nastavil hrudník a byl tam,“ popsal Dostálek.

Na dostřel byla ovšem Chrudim svému soupeři pouze dvacet minut, pak druhou penaltu v utkání proměnil Michal Hlavatý a určil skóre zápasu.

„První penalta ještě OK, ale ta druhá byla taková sporná, viděli jsme to na videu. To ať každopádně posoudí někdo jiný, já jsem si derby užil, můj gól byl bonus, ale všichni jsme cítili, že na bod jsme měli,“ přemítal Dostálek.

Pardubice však získaly všechny tři a urvaly další výhru, která je přiblížila první lize. Dostálek by ji svému bývalému týmu sportovně přál.

„Samozřejmě, že mu postup přeju. Kaňka je, že by jezdil hrát do Boleslavi, což mně by se po pravdě moc nechtělo, ale ať si to kluci zahrají. Že jsou první, není žádná náhoda, hrají dobrý fotbal, ať si to zkusí,“ vzkázal Dostálek.